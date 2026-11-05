Ambasada Niemiec w Warszawie oświadczyła, że obecność niemieckich wojskowych i sprzętu ma wyłącznie uroczysty i koordynacyjny charakter. Jak informuje RMF24, oświadczenie opublikowano po pojawieniu się w sieci zdjęć i nagrań wideo z żołnierzami Bundeswehry oraz pojazdami wojskowymi.

Placówka dyplomatyczna wyjaśniła, że niemieckie placówki zagraniczne, w tym w Polsce, organizują wydarzenia z okazji 71. rocznicy utworzenia Bundeswehry. W ramach tych wydarzeń zaprezentowano wystawę poświęconą 70. rocznicy powstania niemieckich sił powietrznych. Ambasada zaznaczyła, że organizacja uroczystości w Polsce stanowi uznanie jej kluczowej roli na wschodniej flance NATO.

Współpraca w ramach NATO

Niemieccy dyplomaci przypomnieli również o współpracy wojskowej obu krajów. W szczególności Niemcy uczestniczą w misji Air Policing w Malborku i Mińsku Mazowieckim, dokąd skierowano myśliwce Eurofighter. Berlin przekazywał również Polsce kontyngenty systemów Patriot do ochrony przestrzeni powietrznej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ambasada osobno wskazała, że niemieccy inżynierowie mają wspierać budowę „Tarczy Wschód”. W oświadczeniu podkreślono, że ambasada będzie odrzucać dezinformację sugerującą ingerencję Niemiec w wewnętrzne sprawy Polski lub wykorzystywanie sojuszników do własnych celów.

Reakcja polskich polityków

Poseł na Sejm Dariusz Matecki opublikował nagranie, na którym rozmawiał z niemieckimi żołnierzami w pobliżu budynku polskiego parlamentu w Warszawie. Wojskowy na nagraniu wyjaśnił, że przebywają w Polsce z powodu wystawy. RMF24 wskazuje, że Sejm znajduje się około 450 metrów od Ambasady Niemiec.

Poseł Marek Jakubiak również zażądał wyjaśnień dotyczących przemieszczania się niemieckich wojskowych po wypadku trzech ciężarówek niemieckiej armii na autostradzie A4. Żandarmeria Wojskowa Polski opublikowała oświadczenie dotyczące incydentu, jednak Jakubiak nadal domagał się wyjaśnień w sprawie eskorty tego transportu.

Czytaj nas na