Ambasada Singapuru w Dżakarcie w Indonezji zdementowała doniesienia w mediach społecznościowych o rzekomym spotkaniu ambasadora Kwoka Fook Senga z byłym wiceministrem spraw zagranicznych Indonezji Dino Patti Djalalem i politologiem Saifulem Mujanim. Placówka dyplomatyczna oświadczyła, że 18 października nie doszło do wizyty w rezydencji ambasadora.

Oświadczenie ambasady

Jak podaje Channel NewsAsia, ambasada nazwała te twierdzenia „rażącą dezinformacją”. Zaznaczyła, że będzie współpracować z indonezyjskim Ministerstwem Komunikacji i Spraw Cyfrowych, aby reagować na rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Oskarżenia pojawiły się po rozpowszechnieniu w mediach społecznościowych nagrania, które rzekomo pokazywało wejście do Ambasady Singapuru w Dżakarcie. W postach twierdzono, że Djalal i Mujani, nazywani w nich przeciwnikami rządu, spotkali się z singapurskim dyplomatą.

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Zaprzeczenia uczestników

Dino Patti Djalal nazwał tę historię zmyśloną. Według niego 18 października przebywał w Perth w Australii, gdzie przemawiał podczas wydarzenia poświęconego zmianom klimatu, a do Indonezji wrócił wieczorem 20 października. Dodał, że zna Kwoka Fook Senga, który od 2022 roku kieruje singapurską misją dyplomatyczną w Indonezji, jednak nigdy nie był w jego rezydencji.

Saiful Mujani osobno oświadczył stacji Metro TV, że nigdy nie komunikował się ani nie spotkał się ani z Dżalalem, ani z ambasadorem Singapuru. Rządząca indonezyjska partia Gerindra poinformowała, że sprawdza informacje o domniemanym spotkaniu oraz wiarygodność doniesień rozpowszechnianych w internecie.

Publikacje pojawiły się w czasie aktywnych dyskusji w Indonezji na temat relacji z Singapurem. Wcześniej Djalal publicznie bronił Singapuru przed twierdzeniami o rzekomym spisku przeciwko interesom Indonezji, w tym jej rynkowi akcji.

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