Ambasada USA w Bahrajnie wezwała przebywających w kraju obywateli amerykańskich do zwiększenia czujności z powodu podwyższonego zagrożenia atakami zbrojnymi ze strony jemeńskiego ugrupowania Huti, a także prób Iranu zaatakowania urzędników i obiektów rządu USA w regionie. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Możliwe zakłócenia w ruchu lotniczym

Placówka dyplomatyczna ostrzegła obywateli USA przed możliwymi alertami bezpieczeństwa, odwołaniami lotów, zamknięciem przestrzeni powietrznej i innymi zakłóceniami w podróżach. Pasażerom doradzono, aby sprawdzali status lotów bezpośrednio u przewoźników lotniczych lub za pośrednictwem usługi śledzenia lotów Międzynarodowego Portu Lotniczego Bahrajn.

Amerykanom podróżującym do krajów Bliskiego Wschodu lub opuszczającym region zalecono również monitorowanie pracy lotnisk i linii lotniczych oraz wcześniejsze przygotowanie planów alternatywnych.

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Oświadczenia o atakach w regionie

Według ambasady Iran przeprowadził ataki na amerykańskie obiekty w Kuwejcie i Bahrajnie. Huti z kolei zaatakowali cywilne lotniska i inne obiekty infrastruktury krytycznej w Arabii Saudyjskiej, co, według placówki dyplomatycznej, doprowadziło do ofiar wśród ludności cywilnej i znacznych zakłóceń w podróżach.

Ambasada oświadczyła, że działania bojowe mogą szybko się nasilić. Ostrzegła również przed możliwymi zagrożeniami dla innych amerykańskich interesów za granicą, w tym przedsiębiorstw i instytucji USA. Jednocześnie placówka dyplomatyczna nadal świadczy standardowe usługi konsularne i wizowe.

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