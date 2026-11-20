Ambasada USA w Meksyku oświadczyła, że chemiczne prekursory z Chin trafiają do meksykańskich karteli narkotykowych w celu możliwej produkcji metamfetaminy. Oświadczenie opublikowano w dniu zakończenia wizyty prezydentki Meksyku Claudii Sheinbaum w Shenzhen, gdzie zawarła z Pekinem porozumienia o współpracy w energetyce, nauce i ochronie środowiska.

Oświadczenie ambasady USA

Jak podaje South China Morning Post, amerykańska placówka dyplomatyczna powołała się na dane Departamentu Sprawiedliwości USA oraz konfiskatę przeprowadzoną przez amerykańską jednostkę Dochodzeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego we wrześniu 2025 roku. Według ambasady w ciągu jednego tygodnia amerykańskie władze skonfiskowały ponad 300 ton prekursorów z Chin przeznaczonych dla kartelu Sinaloa w Meksyku.

W ambasadzie oświadczono, że z tej ilości substancji można byłoby wyprodukować prawie 190 tys. kilogramów metamfetaminy o szacunkowej wartości 569 mln dolarów. Amerykańska placówka dyplomatyczna twierdzi również, że Chiny są znaczącym źródłem prekursorów nie tylko fentanylu, lecz także innych syntetycznych narkotyków, w tym metamfetaminy.

Był to drugi wpis ambasady USA na temat Chin i syntetycznych narkotyków podczas podróży Sheinbaum. We wtorek, gdy spotykała się ona z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w Shenzhen, placówka dyplomatyczna napisała, że składniki fentanylu pochodzą głównie z Chin. Następnie chińska placówka dyplomatyczna oświadczyła, że problem fentanylu w USA wiąże się z niedociągnięciami regulacyjnymi i nadużywaniem narkotyków. Chińska strona nie odpowiedziała od razu na zapytanie dotyczące nowego wpisu ambasady USA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Porozumienia Meksyku i Chin

Podczas spotkania Xi Jinping oświadczył, że wyniesienie stosunków dwustronnych na nowy poziom ma istotne znaczenie dla współpracy państw Globalnego Południa. Sheinbaum poinformowała, że strony omówiły zwiększenie meksykańskiego eksportu do Chin, w tym awokado i tequili.

Porozumienie energetyczne przewiduje rozwój projektów energii słonecznej termicznej i geotermalnej, a chińscy specjaliści będą szkolić meksykańskich techników. Strony ratyfikowały również 36 umów o partnerstwie turystycznym i pracują nad memorandum w sprawie szkolenia medycznego.

Sheinbaum oświadczyła, że Meksyk nie dąży do zawarcia z Chinami umowy o wolnym handlu, lecz chce rozszerzać współpracę w wybranych dziedzinach. Po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem powiedziała także, że współpraca Meksyku z ChRL nie wpłynie na relacje z Waszyngtonem.

Czytaj nas na