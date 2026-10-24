Ambasada USA w Wenezueli poinformowała, że cały jej personel pracuje obecnie w Caracas, w kompleksie dyplomatycznym w dzielnicy Valle Arriba. Tymczasowy chargé d’affaires USA John M. Barrett oświadczył, że celem amerykańskiej misji jest osiągnięcie trzeciego etapu, który ma doprowadzić do wolnych i uczciwych wyborów oraz trwałej demokracji w Wenezueli.

The Rio Times poinformował o tym 24 października. Publikacja zaznacza, że Waszyngton oficjalnie wznowił działalność ambasady w Caracas 30 marca 2026 roku, po zerwaniu stosunków dyplomatycznych w 2019 roku.

Priorytety misji dyplomatycznej

Według Barretta rozszerzona obecność dyplomatów umożliwia USA bezpośrednią współpracę z Wenezuelczykami w kwestiach stabilności i świadczenia podstawowych usług. Wśród wskazanych priorytetów są stabilizacja sieci elektroenergetycznej, wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i odbudowa gospodarcza.

Oświadczenie ambasady pojawiło się po trzeciej rundzie rozmów między tymczasowym rządem Wenezueli a Zgromadzeniem Narodowym z 2015 roku, które jest związane z opozycją. Rozmowy zakończyły się 21 października po sześciu dniach pracy. Departament Stanu USA oświadczył, że strony zgodziły się dokonać przeglądu i zmienić represyjne ustawy w celu poszerzenia wolności politycznych i społecznych, a także poczyniły postępy w przywracaniu niezależnego Sądu Najwyższego.

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Negocjacje i proces wyborczy

Według publikacji komisja ds. nominacji sędziowskich ma wybrać 32 nowych sędziów. Waszyngton oświadczył również, że od stycznia uwolniono ponad tysiąc więźniów politycznych, i wezwał do natychmiastowego uwolnienia osób, które nadal pozostają w areszcie.

22 października zwolennicy opozycji przeprowadzili akcje w Caracas i innych miastach, domagając się wyznaczenia daty wyborów, umożliwienia powrotu liderce opozycji Maríi Corinie Machado oraz uwolnienia więźniów politycznych. Machado, która przebywa na wygnaniu w Panamie, poparła 24 lipca 2027 roku jako datę wyborów prezydenckich. Oficjalnej daty głosowania dotąd nie ogłoszono.

Współpraca energetyczna

23 października tymczasowa prezydentka Delcy Rodríguez i Barrett odwiedzili projekt naftowy w stanie Zulia. Rodríguez oświadczyła, że wydobycie na złożu osiągnęło 115 tys. baryłek dziennie, a do grudnia planowane jest jego zwiększenie do 120 tys. baryłek. Publikacja wiąże inspekcję z sierpniowym porozumieniem energetycznym między Wenezuelą a USA.

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