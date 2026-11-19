Dostawy ropy z Brazylii do krajów Unii Europejskiej osiągnęły w sierpniu 975 tys. baryłek dziennie — niemal dwukrotnie więcej niż 490 tys. baryłek dziennie w lutym. Udział UE w brazylijskim eksporcie ropy wzrósł w tym okresie z 22% do około 34%, podaje OilPrice.

Korzyść podatkowa dla UE

Według publikacji w marcu rząd Brazylii wprowadził 12-procentowy podatek od eksportu ropy naftowej, obliczany na podstawie wartości ładunku na warunkach FOB. Tymczasowa umowa handlowa między UE a MERCOSUR, podpisana w styczniu i tymczasowo stosowana od 1 maja, przewiduje obniżenie cła eksportowego o co najmniej 50% dla dostaw spełniających jej warunki i kierowanych do UE.

Przy cenie około 77 dolarów za baryłkę brazylijski producent, według wyliczeń OilPrice, płaci 4,62 dolara podatku za baryłkę przy sprzedaży do UE, wobec 9,24 dolara w przypadku ładunków do Chin lub Indii. Umożliwia to oferowanie europejskim rafineriom ceny nieco niższej od rynkowej, a jednocześnie uzyskiwanie wyższego dochodu z baryłki.

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Nowe moce i gatunki ropy

We wrześniu wydobycie ropy w Brazylii osiągnęło rekordowe 4,7 mln baryłek dziennie, o 20,3% więcej niż rok wcześniej. Petrobras od października 2024 roku uruchomił sześć dużych projektów, w tym na złożach Búzios i Mero. Wraz z projektem Bacalhau firmy Equinor zapewniają one około 1,3 mln baryłek dziennie mocy produkcyjnych, z których część nadal zwiększa wydobycie.

Europejscy nabywcy otrzymywali partie gatunków Tupi, Búzios i Mero, w tym do rejonu Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, Hiszpanii, Portugalii, Polski, Francji i Włoch. Dostawy gatunku Mero niemal potroiły się w porównaniu z 2024 rokiem, do 570 tys. baryłek dziennie. Ropa tego gatunku ma gęstość 29° API oraz najniższą zawartość siarki spośród trzech głównych brazylijskich gatunków — 0,31%.

Frachty wpływają na popyt w Azji

Wzrost stawek frachtowych jesienią utrudnił sprzedaż brazylijskiej ropy w Azji. Koszt transportu VLCC z Brazylii do Chin, według OilPrice, wzrósł z 6 dolarów za baryłkę w lutym do 36 dolarów w październiku. Po spadku stawek do około 13–14 dolarów za baryłkę w połowie listopada chińscy nabywcy zaczęli wracać do brazylijskiego surowca. Jednocześnie dostawy na zachodnie wybrzeże Indii osiągnęły w październiku 340 tys. baryłek dziennie.

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