Susza w Papui-Nowej Gwinei dotknęła do 8 mln ludzi — The Guardian

W Papui-Nowej Gwinei silna susza związana ze zjawiskiem klimatycznym El Niño dotknęła do 8 mln ludzi. Spowodowała niedobory żywności i wody, planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz zakłócenia w funkcjonowaniu szkół i placówek medycznych, informuje The Guardian.

Koalicja, w skład której wchodzą organizacje kościelne, związki zawodowe i przedstawiciele biznesu, nazwała sytuację kryzysem narodowym. Oświadczyła, że nie ma skoordynowanego planu ochrony narażonych społeczności przed skutkami suszy.

Rzeki wysychają, uprawy giną

W wielu rejonach kraju od sierpnia spadło mniej niż jedna czwarta zwykłej ilości opadów. Mieszkańcy i lokalni liderzy poinformowali, że rzeki i strumienie wyschły, a przydomowe ogrody, będące dla wielu rodzin głównym źródłem żywności i dochodów, zwiędły z powodu braku wilgoci.

Według Emily Meren, menedżerki projektów humanitarnych CARE International w Papui-Nowej Gwinei, rodziny na wiejskich terenach górskich ograniczają dietę do jednego posiłku dziennie. Zaznaczyła również, że kobiety i dziewczęta muszą poświęcać od trzech do czterech godzin na poszukiwanie wody i żywności, a brak żywności wywołuje lokalne spory między rodzinami.

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W dystrykcie Bulolo w prowincji Morobe wyschły małe rzeki, przez co rodziny straciły dostęp do wody do picia, gotowania i mycia. Według lokalnych mieszkańców niektóre szkoły i centra medyczne działają tylko przez pół dnia, a część klinik przestała przyjmować pacjentów stacjonarnych z powodu niedoboru wody.

Przerwy w dostawach prądu w stolicy

Krajowa służba meteorologiczna Papui-Nowej Gwinei ogłosiła początek El Niño w czerwcu, gdy znaczna część kraju już cierpiała z powodu suszy. Jej zastępca dyrektora Kasis Inape wyjaśnił, że przesunięcie ciepłych wód tropikalnych na wschód pozbawiło kraj zwykłych opadów, od których zależy wielu rolników prowadzących gospodarkę samozaopatrzeniową.

W stolicy, Port Moresby, spółka PNG Power wprowadziła planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej po spadku poziomu wody w zaporach, co ograniczyło produkcję energii wodnej. Firma ostrzegła, że zakłócenia mogą potrwać do 10 miesięcy, jednocześnie reguluje zrzuty wody z zapór, aby zachować zaopatrzenie miasta w wodę.

Premier James Marape polecił władzom prowincjonalnym i dystryktowym przygotować się na przedłużający się suchy sezon. Jak powiedział, rząd rozważa mechanizmy finansowe wspierające reagowanie na klęski żywiołowe w regionach.

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