W Meksyku w pierwszej połowie roku moc generacji rozproszonej wzrosła o 9,4% i osiągnęła 5675 MW. W tym okresie w kraju przybyło 485,76 MW mocy oraz zawarto 54 766 nowych umów, podaje Mexico News Daily, powołując się na Narodową Komisję Energii Meksyku (CNE).

Energia słoneczna stanowi ponad 99% mocy

Na rozproszoną energetykę słoneczną fotowoltaiczną przypada 5640 MW, czyli ponad 99,5% wszystkich zainstalowanych mocy w ramach systemu CNE. Wzrost napędza upowszechnianie się paneli słonecznych na dachach.

Generacja rozproszona polega na wytwarzaniu energii elektrycznej przez niewielkie modułowe systemy w pobliżu miejsca jej zużycia. Takie instalacje nie wymagają dużych scentralizowanych elektrowni ani rozległych linii przesyłowych i pomagają zmniejszyć zależność od krajowej sieci elektroenergetycznej. Łączne inwestycje w generację rozproszoną do końca czerwca osiągnęły 14,58 mld dolarów USA.

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Jalisco liderem pod względem zainstalowanej mocy

Największe moce generacji rozproszonej odnotowano w stanach Jalisco — 808,58 MW, Nuevo León — 596,22 MW oraz Chihuahua — 424,85 MW. Łącznie te trzy stany odpowiadają za 32% wyniku krajowego. Wzrost odnotowano również w Guanajuato, Coahuila, stanie Meksyk, Sonorze i Jukatanie.

W stanie Jalisco prognozuje się przekroczenie poziomu 1000 MW generacji rozproszonej do 2030 roku. Plan zrównoważonego rozwoju energetycznego stanu zakłada, że Jalisco będzie produkować co najmniej tyle energii, ile zużywa, a udział czystych źródeł wzrośnie z obecnych 42% do 60%.

Meksykański Instytut Konkurencyjności ocenia, że realizacja celów wzrostu Planu México zwiększy popyt na energię elektryczną o 10,1%. Będzie to wymagało dodatkowych 11,9 GW mocy wytwórczych ponad wielkości uwzględnione w oficjalnym planowaniu do 2030 roku.

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