W listopadzie napastnik przekierował moc obliczeniową koparek bitcoinów z Ameryki Południowej i Europy do fałszywego poola wydobywczego, wykorzystując sfałszowane ogłoszenia tras ruchu internetowego. Jak podaje CoinDesk, 20 listopada ponad tysiąc obiektów wydobywczych, głównie w Europie, straciło połączenie ze swoim poolem w ciągu jednej sekundy.

Podmiana trasy

Według firmy Braiins, która zarządza poolem wydobywczym i rozwija oprogramowanie układowe dla koparek, skala ataków wzrosła z mniej niż 175 petahaszy na sekundę na początku listopada do 1,9 eksahasza na sekundę 20 listopada. To około jedna 550. mocy obliczeniowej sieci Bitcoin, przy tygodniowej średniej wynoszącej 1 040 EH/s.

Atak przeprowadzono na poziomie protokołu BGP, za pośrednictwem którego dostawcy usług internetowych wymieniają dane o trasach do adresów sieciowych. Dostawca poola ogłosił blok 4 096 adresów, podczas gdy napastnik podał ogłoszenie dotyczące mniejszego bloku 256 adresów, obejmującego adres poola. Routery wybierają bardziej szczegółową trasę, dlatego ruch koparek trafił na serwer napastnika.

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Nagrody trafiały do napastnika

Większość koparek działa za pośrednictwem pooli, które rozdzielają między uczestników zadania i nagrody za wydobycie bloku. Podstawowa wersja protokołu Stratum, która pozostaje powszechna w branży, przesyła dane bez szyfrowania i nie umożliwia koparce sprawdzenia, czy serwer rzeczywiście należy do jej poola.

Fałszywy serwer akceptował dowolne loginy i hasła, przekazywał koparkom rzeczywiste zadania skopiowane z innego dużego publicznego poola, a wyniki wysyłał we własnym imieniu. Braiins nie ujawniła, ile środków otrzymał napastnik. Według wyliczeń CoinDesk potencjalny dochód z ataków wyniósł mniej niż 17 tys. dolarów w bitcoinach.

Braiins zaleciła koparkom przejście na Stratum V2, który szyfruje połączenia i umożliwia sprawdzenie autentyczności serwera. Jako alternatywę firma wskazała szyfrowane połączenie Stratum V1 z oprogramowaniem układowym weryfikującym certyfikaty.

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