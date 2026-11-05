Poundland pozostaje zagrożony, twierdzi właściciel — The Guardian

Amerykańska firma Gordon Brothers, właściciel sieci handlowej Poundland, oświadczyła, że biznes pozostaje problematyczny i zagrożony mimo działań mających na celu jego uzdrowienie. Firma prowadzi aktywne rozmowy z potencjalnymi nabywcami i dąży do zachowania jak największej liczby miejsc pracy, informuje The Guardian.

Ryzyko dla pracowników

W ubiegłym tygodniu Poundland złożył zawiadomienie o zamiarze powołania administratorów. Dało to firmie 10 dni roboczych ochrony przed roszczeniami wierzycieli na znalezienie porozumienia ratującego biznes przed możliwym rozpoczęciem postępowania upadłościowego.

Zagrożonych jest około 12 tys. pracowników sieci. Rada dyrektorów Poundland zaangażowała firmę konsultingową AlixPartners do prowadzenia procesu po tym, jak Gordon Brothers zaprzestała finansowania detalisty.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozmowy o sprzedaży

Kierownictwo Gordon Brothers i Poundland osobno spotykało się z ministrami rządu w sprawie przyszłości sieci. Doradcy kontynuują rozmowy ze stronami zainteresowanymi nabyciem marki i znacznej liczby sklepów. Proces sprzedaży rozpoczął się na początku września.

Gordon Brothers nabyła Poundland w ubiegłym roku za 1 funta szterlinga. Firma oświadczyła, że w chwili zakupu detalista już znajdował się w trudnej sytuacji i potrzebował radykalnej restrukturyzacji, pilnych zmian operacyjnych oraz znacznego finansowania.

Premier Andy Burnham wezwał właściciela do znalezienia praktycznego rozwiązania, które pozwoli zachować sklepy i miejsca pracy. Według niego wiele placówek jest rentownych i ważnych dla lokalnych społeczności. Dostawcy, którym w razie upadku Poundland grożą wielomilionowe straty, również oświadczyli, że właściciel nie powinien maksymalizować własnych korzyści ich kosztem.

Czytaj nas na