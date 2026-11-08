Powodzie w Erbilu pochłonęły życie dwóch osób — The National

W Erbilu, stolicy półautonomicznego Regionu Kurdystanu w Iraku, nagłe powodzie po ulewnych deszczach pochłonęły życie dwóch osób. Zginęło pięcioletnie dziecko oraz mężczyzna pod koniec trzeciej dekady życia, który pomagał ratownikom i miejscowym mieszkańcom, podaje The National.

Ulewa zalała większość dzielnic Erbilu

Według gubernatora Erbilu Omeda Khoshnawa, silne opady w sobotę wieczorem spowodowały podtopienia w większości części miasta. Początkowo prognozowano około 30 mm opadów, jednak po godzinie 19:00 ich ilość osiągnęła, według wstępnych szacunków, 80 mm.

Dziecko jechało samochodem wraz z ojcem w dzielnicy New Erbil, gdy pojazd znalazł się w powodzi. Ratownicy później odnaleźli ciało. Druga ofiara była wolontariuszem: pomagała służbom ratunkowym i mieszkańcom w pobliżu dzielnicy Hewa City, lecz została porwana przez nurt wody.

Powódź uszkodziła domy mieszkalne, sklepy, obiekty handlowe, samochody, drogi, infrastrukturę publiczną oraz sieć energetyczną. Gubernator zaapelował do mieszkańców, aby nie wychodzili z domów bez pilnej potrzeby, by nie utrudniać pracy służbom ratunkowym i awaryjnym.

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W Gazie zalanych zostało dziesiątki tysięcy namiotów

Tymczasem w Strefie Gazy silny deszcz zalał obozy namiotowe, w których mieszkają przesiedleni Palestyńczycy. Kontrolowane przez Hamas rządowe biuro medialne Gazy oświadczyło, że w ciągu ostatnich 12 godzin zalanych zostało co najmniej 70 tysięcy namiotów. Według jego danych dotknęło to dziesiątek tysięcy osób; informowano o rannych, ale nie o ofiarach śmiertelnych.

Służba obrony cywilnej Gazy otrzymała 1 500 wezwań o pomoc. Zawaliły się również trzy opuszczone budynki, jednak nikt nie ucierpiał. Ludzie próbowali naprawiać namioty i wzmacniać je piaskiem, aby nie dopuścić do przedostawania się wody do środka.

Służby miejskie i obrona cywilna oświadczyły, że nie mogą w pełni reagować na skutki złej pogody z powodu niedoboru paliwa i uszkodzonego sprzętu. Hamas obarczył Izrael odpowiedzialnością za brak materiałów do schronienia i budowy. Izraelska struktura wojskowa COGAT poinformowała, że poprzedniego dnia wraz z organizacjami międzynarodowymi zintensyfikowała działania na rzecz poprawy warunków sanitarnych w Gazie.

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