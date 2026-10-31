Ulewne deszcze w Kenii spowodowały powodzie w hrabstwach Tana River i Lamu: 302 gospodarstwa domowe zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, a kolejne 3156 ucierpiały. Najtrudniejsza sytuacja powstała w podhrabstwie Tana Delta po przepełnieniu zapór Tulu i Minjila, z których woda zalała wsie i budynki mieszkalne, informuje Nation Kenya.

Pomoc dla poszkodowanych

Kenijskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża poinformowało, że podtopienia zaczęły obejmować także obszary Hindi i Witu w sąsiednim hrabstwie Lamu. Władze krajowe i hrabstwa wraz z partnerami humanitarnymi przekazały żywność, plandeki i koce 175 z 302 przesiedlonych gospodarstw domowych. Zespoły reagowania nadal oceniają potrzeby i próbują dotrzeć do kolejnych 127 rodzin w warunkach nieustających opadów.

Gubernator hrabstwa Tana River Dhadho Godhana wezwał mieszkańców obszarów zagrożonych do natychmiastowego przeniesienia się na wyżej położone tereny, aby nie zostać odciętymi przez wodę. Jak powiedział, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy władze hrabstwa rozdzielały wśród społeczności materiały budowlane — blachę, drewno i gwoździe — na potrzeby przeprowadzki w bezpieczniejsze miejsca, jednak część mieszkańców nie zgodziła się opuścić swoich domów.

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Ostrzeżenie w związku ze wzrostem poziomu Tany

Sytuacja w dorzeczu rzeki Tana może się pogorszyć z powodu ulewnych deszczy w rejonach góry Kenia i pasma Aberdare, które zwiększają dopływ wody do rzeki i kaskady zapór Seven Forks. Minister ds. wody, sanitacji i nawadniania Eric Mugaa ostrzegł mieszkańców dolnego biegu rzeki w hrabstwach Tana River i Garissa przed nieuchronnymi kontrolowanymi zrzutami wody ze zbiorników po osiągnięciu przez nie maksymalnej pojemności.

Według Mugaa zrzuty wody są konieczne, aby zapobiec zniszczeniu zapór. Wezwał mieszkańców nisko położonych terenów i dorzecza rzeki do przeniesienia się na wyżej położone obszary, ponieważ koryto rzeki poniżej nie jest w stanie przyjąć dużej ilości wody.

Tymczasem w Mombasie przedstawiciele państw Afryki Wschodniej i organizacji humanitarnych omawiali mechanizmy działań wyprzedzających przed klęskami żywiołowymi, w tym finansowanie pomocy przed wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych.

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