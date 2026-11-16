Liczba zgłoszeń dotyczących wykorzystywania sztucznej inteligencji do seksualnego wykorzystywania dzieci wzrosła w ciągu dwóch lat o ponad 8400% — z około 4,7 tys. w 2023 roku do ponad 400 tys. w 2025 roku. Dane z raportu edynburskiego instytutu Childlight — Global Child Safety Institute przytacza The Guardian.

Deepfake’i i szantaż

Badanie objęło zgłoszenia przekazywane przez firmy technologiczne do amerykańskiego Narodowego Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych. Chodzi między innymi o fałszywe obrazy tworzone za pomocą deepfake’ów i aplikacji, które potrafią cyfrowo „rozbierać” ludzi na zdjęciach.

Takie obrazy mogą być wykorzystywane do szantażowania dzieci, z żądaniem pieniędzy lub nowych zdjęć. Badanie Childlight koncentruje się na Azji Wschodniej i regionie Pacyfiku, Ameryce Łacińskiej i Karaibach, a także Ameryce Północnej.

Globalna dyrektorka ds. danych Childlight, Debi Fry, oświadczyła, że szybkie rozpowszechnianie się AI zmienia charakter zagrożeń dla dzieci. Jej zdaniem część wzrostu może być wyjaśniona lepszym wykrywaniem i zgłaszaniem, jednak dane wskazują na potrzebę pilnych działań rządów i firm technologicznych, aby zapobiegać takim formom przemocy i szybko usuwać odpowiednie materiały.

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Dane Internet Watch Foundation

Brytyjska organizacja pozarządowa Internet Watch Foundation, która monitoruje na świecie materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci, oceniła w pierwszej połowie 2026 roku 6310 obrazów wygenerowanych przez AI, które spełniają prawną definicję materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. To o 40% więcej niż ponad 4,5 tys. obrazów zarejestrowanych w całym 2025 roku.

Childlight szacuje również, że ponad 300 mln dzieci na świecie co roku doświadcza co najmniej jednej formy seksualnego wykorzystywania lub przemocy z użyciem technologii. Według szacunków instytutu około co czwarte dziecko styka się z co najmniej jedną formą takiej przemocy przed ukończeniem 18 lat.

W Ameryce Północnej badanie odnotowało seksualną przemoc offline w dzieciństwie wobec niemal jednej trzeciej dziewcząt i ponad jednego na dziesięciu chłopców. Liczba zgłoszeń i powiadomień dotyczących materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, zarejestrowanych w USA między 2024 a 2025 rokiem, wzrosła o 63%, podczas gdy w Kanadzie — o 18%.

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