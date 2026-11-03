Koalicja ugrupowań rebelianckich w Demokratycznej Republice Konga, do której należy M23, oświadczyła, że może wycofać się z rozmów pokojowych z władzami kraju w Dosze. Jako powód wskazano możliwe przeprowadzenie przez rząd referendum w sprawie zmiany Konstytucji.

Poinformował o tym w mieście Goma Front Odbudowy Narodu (FRN), kierowany przez byłego prezydenta DR Konga Josepha Kabilę, podaje Anadolu Agency. Oświadczenie padło po spotkaniu przedstawicieli frontu z urzędnikami ONZ, którym przewodził James Swan, szef misji pokojowej ONZ w Kongu MONUSCO.

Spotkanie w Gomie

Swan przybył w poniedziałek do kontrolowanej przez rebeliantów Gomy na konsultacje dotyczące ochrony ludności cywilnej, dostępu humanitarnego i monitorowania zawieszenia broni. W spotkaniu uczestniczyli także wiceprezydenci FRN Corneille Nangaa i Bertrand Bisimwa.

FRN oficjalnie utworzono w ubiegłym miesiącu w miejsce Sojuszu Rzeki Kongo i ruchu M23. Zdaniem analityków spotkanie było znaczącym kontaktem dyplomatycznym z Kabilą. Odbyło się kilka dni po tym, jak Stany Zjednoczone i państwa europejskie za pośrednictwem Międzynarodowej Grupy Kontaktowej ds. Regionu Wielkich Jezior potępiły nowo utworzoną koalicję.

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Referendum i negocjacje

Bertrand Bisimwa oświadczył, że uczestnicy koalicji wyrazili zaniepokojenie możliwymi zmianami Konstytucji, które, ich zdaniem, mogą umożliwić prezydentowi Félixowi Tshisekediemu ubieganie się o trzecią kadencję. Według niego zobowiązania uzgodnione w ramach procesu w Dosze opierają się na obecnej Konstytucji, a jej zmiana doprowadzi do upadku procesu pokojowego.

Grupa wezwała również ONZ do zwrócenia się do Tshisekediego z prośbą o uwzględnienie potencjalnych zagrożeń dla negocjacji. W ubiegłym tygodniu Senat DR Konga jednogłośnie zatwierdził kontrowersyjną ustawę o referendum, która zdaniem krytyków może pozwolić prezydentowi ubiegać się o trzecią kadencję.

W listopadzie 2025 roku rząd DR Konga i M23 podpisały w Dosze, przy mediacji Kataru, ramowe porozumienie pokojowe. Jednocześnie, według lokalnych źródeł, sytuacja bezpieczeństwa w terenie pozostaje niestabilna po nasileniu walk między FRN a siłami rządowymi.

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