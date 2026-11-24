Rebelianckie ugrupowanie „Konwencja na rzecz Rewolucji Ludowej” oświadczyło, że postanowiło wstrzymać natarcie na miasto Bunia, ośrodek administracyjny prowincji Ituri na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Poinformowało również o decyzji wycofania się z obszarów niedawno zajętych po kilku dniach intensywnych walk z siłami rządowymi, podaje Anadolu Agency.

Zajęcie Iga-Barrière

Dzień przed wydaniem oświadczenia rebelianci zajęli kluczową miejscowość Iga-Barrière, położoną około 25 kilometrów na północ od Bunii. Źródło określa tę miejscowość jako strategiczną. Po walkach wojska rządowe wycofały się w kierunku ośrodka administracyjnego prowincji.

W oświadczeniu „Konwencji na rzecz Rewolucji Ludowej” jako jeden z motywów tej decyzji wskazano zobowiązanie podjęte podczas negocjacji z władzami w Kinszasie, w których pośredniczył prezydent Ugandy Yoweri Museveni. Według doniesień mediów wznowienie walk od weekendu zmusiło tysiące cywilów do opuszczenia domów i udania się do Bunii. W niedzielę ugrupowanie, według tych danych, zajęło również miejscowości Lopa i Lindji.

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Negocjacje w Ugandzie

9 października Yoweri Museveni przeprowadził w ugandyjskim Entebbe rozmowy między przywódcą ugrupowania Thomasem Lubangą a delegacją wysokich rangą przedstawicieli rządu i armii DR Konga. W 2012 roku Międzynarodowy Trybunał Karny uznał Lubangę za winnego rekrutowania i wykorzystywania dzieci-żołnierzy. Trybunał skazał go na 14 lat więzienia, a w marcu 2020 roku został zwolniony po odbyciu kary.

Lubanga, który jest objęty sankcjami ONZ, ogłosił utworzenie „Konwencji na rzecz Rewolucji Ludowej” w 2025 roku, otwierając kolejny front przeciwko prezydentowi Félixowi Tshisekediemu. Prowincja Ituri jest także epicentrum obecnego wybuchu Eboli w DR Konga i należy do regionów najbardziej dotkniętych działalnością rebeliancką.

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