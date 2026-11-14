W Stanach Zjednoczonych badacze z Uniwersytetu Florydy ustalili, że wielokrotne wymuszone uśmiechy, zwłaszcza przy ryzyku strat finansowych, mogą wiązać się ze spadkiem poczucia szczęścia i nasileniem irytacji. W eksperymencie online przeanalizowano dane 1 174 osób, informuje ScienceDaily.

Jak przeprowadzono eksperyment

Uczestnikom pokazywano przyjemne i nieprzyjemne obrazy, w tym kocięta i kwiaty, a także sceny kradzieży i znęcania się nad zwierzętami. Część osób miała celowo się uśmiechać, a inni mogli reagować naturalnie. Zadania wykonywano raz albo powtarzano je dziesięć razy.

Połowie uczestników powiedziano, że nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących uśmiechu może kosztować ich 2 dolary z wynagrodzenia wynoszącego 6 dolarów. W rzeczywistości nikomu nie potrącono pieniędzy — wszyscy otrzymali pełną kwotę. Po każdym zadaniu ludzie oceniali własny poziom szczęścia.

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Efekt zależał od powtarzania i presji

Podczas oglądania nieprzyjemnych obrazów jeden celowy uśmiech nieco poprawiał nastrój, również wśród osób ostrzeżonych o możliwym zmniejszeniu wypłaty. Jednak przy powtarzaniu ćwiczenia efekt ten słabł. Gdy konieczność wielokrotnego uśmiechania się łączono z groźbą strat finansowych, pozytywny efekt znikał.

W przypadku przyjemnych obrazów jeden uśmiech niemal nie dawał dodatkowego efektu w porównaniu z naturalną reakcją. Natomiast w grupach, w których uczestnicy musieli uśmiechać się wielokrotnie lub odczuwali presję, wskaźniki szczęścia były niższe niż u osób z naturalną mimiką. W warunkach oglądania przyjemnych obrazów wymuszone uśmiechy powiązano również z wyższym poziomem irytacji i gniewu.

Autorzy badania zaznaczyli, że wyniki mogą wyjaśniać, dlaczego wymóg ciągłego okazywania uprzejmości w pracy nie zawsze poprawia stan emocjonalny pracowników.

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