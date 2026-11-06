Pożar na rurociągu Pemex w Meksyku ranił trzy osoby — The Rio Times

5 listopada w mieście Tototlán w stanie Jalisco na zachodzie Meksyku doszło do pożaru na rurociągu państwowej spółki naftowej Pemex. Według wstępnych danych trzy osoby doznały ciężkich oparzeń. Poinformował o tym The Rio Times.

Pożar po wycieku paliwa

Ogień pojawił się około godziny 19:15 czasu lokalnego po wycieku paliwa na rurociągu Pemex. Do zdarzenia doszło na pierwszym kilometrze drogi Tototlán—Ocotlán. Na miejsce przybyły jednostki obrony cywilnej i straży pożarnej stanu Jalisco, strażacy z Tototlán oraz pracownicy Pemex.

Ratownicy pomagali personelowi firmy w reagowaniu na wyciek. Drogę zamknięto, a strażacy pracowali, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na pobliskie budynki mieszkalne. Nie informowano o ewakuacji mieszkańców. Brakuje również oficjalnych informacji, kiedy pożar został opanowany.

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Stan poszkodowanych

Dwóch mężczyzn z oparzeniami obejmującymi około 40% powierzchni ciała przewieziono karetkami do szpitala w Guadalajarze, stolicy stanu Jalisco. Według lokalnych doniesień kolejna poszkodowana, kobieta z ciężkimi oparzeniami, zgłosiła się do placówki medycznej w sąsiednim Ocotlán. Placówka medyczna nie potwierdziła jej stanu ani dalszego stanu wszystkich trzech poszkodowanych.

Urzędnicy nie sprecyzowali, jakie paliwo wyciekło, który rurociąg został uszkodzony ani co spowodowało wyciek. Pemex nie skomentował incydentu. Tototlán i Ocotlán znajdują się we wschodniej części stanu Jalisco.

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