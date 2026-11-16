W Tajlandii na turystycznej wyspie Phuket w wyniku pożaru w czteropiętrowym budynku komercyjnym zginęło 11 osób, a 16 zostało rannych. Channel NewsAsia informuje, powołując się na policję.

Pożar rozpoczął się w nocy

Ogień pojawił się około godziny 3:30 16 listopada w Patong. W budynku działała restauracja, znajdowały się tam również wynajmowane lokale mieszkalne. Strażacy potrzebowali około dwóch godzin, aby opanować pożar. Następnie znaleźli ciała 11 ofiar.

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Wśród zabitych są obywatele Tajlandii i Mjanmy. Szesnastu poszkodowanym udzielono pomocy w szpitalu z powodu zatrucia dymem i obrażeń od odłamków szkła. Według Reutersa policja poinformowała, że wśród zabitych i rannych nie było turystów.

Przyczyna pożaru jest ustalana

Policja bada przyczyny pożaru. Według lokalnych mediów ogień wybuchł w wypożyczalni motocykli, a następnie rozprzestrzenił się na resztę budynku.

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