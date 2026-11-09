Co najmniej 14 osób zginęło w pożarze budynku mieszkalnego w chińskim mieście Taiyuan w prowincji Shanxi. Ogień wybuchł około godziny 17:00 w niedzielę, 8 listopada, podaje Channel NewsAsia.

Dane o poszkodowanych

Według państwowej agencji Xinhua do szpitali trafiło 38 osób. W komunikacie opublikowanym w niedzielę wieczorem agencja początkowo podała informację o pięciu ofiarach śmiertelnych. W poniedziałek liczba ofiar wzrosła do 14.

Pożar ugaszono w niedzielę, a działania poszukiwawczo-ratunkowe zakończono. Ustalana jest przyczyna pożaru.

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Kampania przeciwko zagrożeniom pożarowym

W listopadzie ubiegłego roku Chiny rozpoczęły kampanię przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym w wieżowcach. Zainicjowano ją po rozległym pożarze, który objął kilka wielopiętrowych budynków w Hongkongu i pochłonął 168 ofiar.

Miesiąc później pożar w budynku mieszkalnym w południowej chińskiej prowincji Guangdong pochłonął życie 12 osób. W lipcu pożar w fabryce obuwia we wschodnich Chinach doprowadził do śmierci co najmniej 28 osób.

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