W miejscowości Bar Elias w dystrykcie Zahle we wschodnim Libanie pożar zniszczył wszystkie 59 namiotów w obozie syryjskich uchodźców. Bez schronienia pozostało 75 rodzin — około 486 osób.

Obóz został całkowicie zniszczony

Pożar wybuchł w sobotę w dolinie Bekaa. Jak podaje Agencja Anadolu, ogień objął cały obóz i zniszczył wszystkie namioty, w których mieszkali uchodźcy z Syrii.

Nie było informacji o poszkodowanych. Libańskie władze nie skomentowały przyczyn pożaru.

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Powrót syryjskich uchodźców

Liban przyjmuje znaczną liczbę syryjskich uchodźców od początku konfliktu w Syrii w 2011 roku. W styczniu libańskie władze szacowały liczbę syryjskich uchodźców w kraju na około 1,5 miliona osób, z czego prawie 880 tysięcy było zarejestrowanych w Agencji ONZ ds. Uchodźców.

W czerwcu 2025 roku rząd Libanu uruchomił program dobrowolnego powrotu syryjskich uchodźców do Syrii. Według rocznego raportu Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców do końca 2025 roku z Libanu powróciło lub prawdopodobnie powróciło ponad 500 tysięcy syryjskich uchodźców. Prawie 240,3 tysiąca takich powrotów uznano za dobrowolne.

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