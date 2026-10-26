Pożar zniszczył stację paliw i sześć pojazdów w Larkanie — Dawn

W pakistańskim mieście Larkana w nocy z soboty na niedzielę pożar całkowicie zniszczył stację paliw Data Petrol Pump & CNG przy Empire Road. Ogień zniszczył również furgonetkę, samochód osobowy i cztery motocykle. Nie było ofiar śmiertelnych ani poszkodowanych, informuje Dawn.

Ludzie opuścili teren stacji

Według służby Rescue-1122 i policji osoby przebywające na stacji zostawiły pojazdy i uciekły w bezpieczne miejsce, gdy tylko płomienie zaczęły szybko rozprzestrzeniać się po terenie. Pracownicy stacji paliw i inne osoby również zdążyli opuścić obiekt, zanim dotarł do nich ogień.

W pożarze spłonęły gotówka, wyposażenie, urządzenia i inne mienie stacji. Zniszczone zostały jej podziemny zbiornik paliwa oraz cała konstrukcja obiektu. Pożar wywołał panikę wśród mieszkańców okolicy i kierowców poruszających się Empire Road.

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Przyczyna pożaru jest nadal ustalana

Wstępna kontrola, według funkcjonariuszy komisariatu Market, wskazywała, że pożar mógł rozpocząć się od cysterny z paliwem, która w tym czasie napełniała podziemny zbiornik stacji. Wstępne ustalenia sugerowały również, że przyczyną pożaru mogła być iskra w komorze silnika cysterny.

Jednocześnie zastępca komisarza Raja Khan Qureshi oświadczył, że przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Jak powiedział, zastępca komisarza podejmie decyzję o formalnym śledztwie po złożeniu raportu z wstępnej kontroli. Ratownicy regulowali ruch pojazdów i pieszych w pobliżu targów rybnego i warzywnego oraz w rejonie Resham Gali. Gaszenie trwało około trzech godzin, po czym rozpoczęto chłodzenie terenu.

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