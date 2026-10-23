Pożary lasów i torfowisk w Indonezji zagrażają prehistorycznej sztuce jaskiniowej na wyspie Sulawesi. Upał i dym mogą przyspieszyć niszczenie wizerunków w wapiennych jaskiniach, informuje Channel NewsAsia.

Ogień w pobliżu jaskini

Pożary rozprzestrzeniły się na Południowe Sulawesi, gdzie znajdują się jaskinie Maros-Pangkep z prehistorycznymi malowidłami. Według strażaka Muhammada Ikhfara na początku października ogień płonął w pobliżu jednej z jaskiń przez ponad tydzień i zbliżył się do niej na odległość 800 metrów.

Od 30 września do 18 października w parku narodowym otaczającym jaskinię, który ma status Światowego Geoparku UNESCO, spłonęło ponad 270 hektarów. Najbardziej pożarami dotknięte są Sumatra i Borneo, jednak ogień rozprzestrzenił się także na Sulawesi.

W Indonezji odnotowuje się najintensywniejsze pożary lasów i terenów od 2015 roku. Silne zjawisko El Niño podniosło temperatury i zmniejszyło opady, przez co lasy i torfowiska stały się bardziej podatne na pożary.

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Zagrożenie dla starożytnych malowideł

Archeolog z Uniwersytetu Griffitha Basran Burhan wyjaśnił, że najbardziej niszczącym czynnikiem jest ciepło. Jak stwierdził, nawet bez bezpośredniego kontaktu płomieni z malowidłami zmiana temperatury wokół nich może przyspieszyć korozję.

Dym tworzy również sadzę, która osadza się na malowidłach, zasłania je i sprawia, że obrazy są mniej wyraźne i trudniejsze do rozpoznania. W jaskini Maros-Pangkep badacze z Uniwersytetu Griffitha datowali przedstawienia postaci humanoidalnych wchodzących w interakcję ze świnią na co najmniej 51 200 lat.

Na wyspie Muna w pobliżu Sulawesi czerwony szablonowy odcisk dłoni datowano na co najmniej 67 800 lat. Strażacy 22 i 23 października nadal gasili ogniska pożaru w innych częściach parku; według Ikhfara warunki pozostawały suche i nie było opadów.

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