Pożary lasów na indonezyjskim Kalimantanie objęły 60% siedlisk krytycznie zagrożonych wyginięciem orangutanów borneańskich. Ucierpiały między innymi zdrowe lasy w pobliżu stacji badawczej Tuanan i w Parku Narodowym Gunung Palung. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjało wyjątkowo silne El Niño, które wysuszyło roślinność i przyniosło wiatry.

Jak informuje Nature, w Indonezji spłonęło już ponad 2,8 mln hektarów, a najbardziej ucierpiał Kalimantan. W regionie między lipcem a październikiem doszło do około 300 tys. pożarów. W październiku poziom toksycznych cząstek w powietrzu był około 400 razy wyższy niż poziom uznawany przez Światową Organizację Zdrowia za bezpieczny.

Dym i utrata lasów

Prymatolożka z Uniwersytetu Rutgersa Erin Vogel, która odwiedziła stację Tuanan, powiedziała, że podczas podróży znaczną część czasu spędziła, pomagając w walce z ogniem. Jak zaznaczyła, gęsty pomarańczowo-brązowy smog podrażniał płuca bez respiratora, a lasy stały się niezwykle ciche: było słychać jedynie płonące i upadające drzewa.

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Pracownicy programu leśnego, zespoły pracujące z orangutanami, specjaliści od fenologii i strażacy walczyli z ogniem przez ponad dwa miesiące z rzędu. W chwili rozmowy z Nature torfowe lasy Tuananu nadal się tliły.

Orangutany opuszczają dotknięte obszary

Vogel poinformowała, że badacze widzieli orangutany, które wyglądały na ospałe i chore. Jeden samiec, którego naukowcy obserwują od ponad 15 lat, przebywał na ziemi i ciężko oddychał. Kilka dni później wydawał się nieco zregenerowany: jadł roślinność i owoce oraz wspinał się po drzewach.

Według prymatolożki orangutany przemieszczają się z jednych obszarów do innych. Może to nasilić konkurencję między zwierzętami o ograniczone zasoby i zmienić ich zachowanie.

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