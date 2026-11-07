W Stanach Zjednoczonych, bez dodatkowych działań ograniczających ryzyko pożarów lasów, liczba uszkodzonych lub zniszczonych domów i innych budynków może niemal się potroić do połowy stulecia. Według szacunków grupy badawczej w latach 2026–2060 pożary mogą uszkodzić lub zniszczyć do 449 tys. budynków, informuje Fortune.

Szybkie pożary powodują największe straty

Badacze przeanalizowali dane satelitarne dotyczące codziennego rozprzestrzeniania się pożarów w kontynentalnej części USA w latach 2001–2020. Pożary, które w ciągu jednej doby objęły ponad 4 tys. akrów, stanowiły 2,7% przeanalizowanych pożarów. Jednocześnie odpowiadały za 78% udokumentowanych zniszczonych budynków i 61% zgłoszonych kosztów gaszenia.

Gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia mogą nasilać silny wiatr lub łatwopalne materiały. Według autorki materiału, Virginii Iglesias, nawet krótki okres intensywnego rozwoju pożaru może mieć poważne konsekwencje, niezależnie od jego ostatecznej powierzchni.

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Ocieplenie i zabudowa zwiększają ryzyko

Wzrost temperatur wysusza gleby i roślinność, a stulecie tłumienia pożarów przyczyniło się do nagromadzenia suchej biomasy roślinnej w lasach, które wcześniej często płonęły. Badacze oceniają, że wysuszanie związane z działalnością człowieka niemal podwoiło powierzchnię lasów spalonych na zachodzie USA w latach 1984–2015 w porównaniu ze scenariuszem bez antropogenicznej zmiany klimatu.

Dodatkowym czynnikiem jest rozszerzanie zabudowy w regionach o najwyższym ryzyku pożarów. W latach 1945–2015 zabudowa na takich obszarach USA wzrosła dziesięciokrotnie. Gdy żarzące się cząstki trafiają do obszaru mieszkalnego, ogień może szybko rozprzestrzeniać się między budynkami. Około jedna trzecia zachodnich obszarów, dla których prognozuje się największe przyszłe ryzyko, to społeczności o niskich dochodach.

Wśród działań ograniczających straty badacze wymieniają ognioodporne dachy, otwory wentylacyjne zabezpieczone przed żarem, oczyszczanie przestrzeni wokół domów z suchej roślinności i materiałów palnych, a także kontrolowane wypalanie i przerzedzanie lasów.

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