Pożar na placu budowy w Abu Zabi opanowany — The National

W Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich policja i jednostki obrony cywilnej zareagowały na pożar, który wybuchł w piątek po południu, 13 listopada, na placu budowy w rejonie Al Bahya, a następnie został opanowany. Poinformował o tym The National.

Czarny dym widoczny z wyspy Yas

Według gazety kłęby czarnego dymu były widoczne z wyspy Yas, gdy służby ratunkowe opanowywały ogień. The National zaznaczył, że nikt nie ucierpiał w wyniku pożaru.

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Pożar magazynu w Al Mafraq

Wcześniej tego samego dnia służby ratunkowe pracowały również na miejscu pożaru magazynu w rejonie Al Mafraq w Abu Zabi. Policja emiratu poinformowała o tym zdarzeniu w aktualizacji w serwisie społecznościowym X.

Policja Abu Zabi wezwała ludzi, aby informacje o pożarach czerpali wyłącznie z oficjalnych źródeł.

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