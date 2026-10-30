W Kenii powód Evans Morara Nyangongo zwrócił się do Sądu ds. Zatrudnienia i Stosunków Pracy w Kisii o zawieszenie wyboru stałego dyrektora generalnego Komisji Służby Nauczycielskiej (TSC) do czasu rozpatrzenia jego wniosku, informuje Nation Kenya.

Nyangongo twierdzi, że nowe ogłoszenie o wakacie, opublikowane 29 września 2026 roku, nie zostało właściwie zatwierdzone i formalnie nie unieważniało poprzedniego ogłoszenia z 6 maja 2025 roku. Kwestionuje również uprawnienia przewodniczącego TSC do publikowania tych ogłoszeń.

Żądanie zawieszenia wyboru

Powód domaga się wstrzymania przyjmowania zgłoszeń, tworzenia krótkiej listy kandydatów, rozmów kwalifikacyjnych, wyboru i powołania nowego sekretarza oraz dyrektora generalnego TSC do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie. Podniósł także kwestię możliwego konfliktu interesów pełniącej obowiązki dyrektora generalnego Evelyn Mitei, jeśli będzie ubiegać się o to stanowisko. Sąd nie rozstrzygnął jeszcze tych twierdzeń.

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Nowy nabór przewidywał zakończenie składania wniosków 30 października 2026 roku. TSC nadal nie powołała stałego następcy Nancy Macharii, która opuściła stanowisko w czerwcu 2025 roku. Od tego czasu obowiązki dyrektora generalnego pełni Mitei.

Poprzednią procedurę uznano za niezgodną z prawem

Poprzedni proces wyboru był już przedmiotem kilku postępowań sądowych. W styczniu 2026 roku Sąd ds. Zatrudnienia i Stosunków Pracy w Mombasie oddalił pozew Thomasa Mosomiego Oyugiego, który kwestionował wymóg posiadania dyplomu z zakresu edukacji. W lutym Sąd Najwyższy w Kiambu wstrzymał wybór w innym postępowaniu.

17 września sąd uznał pierwotną procedurę za niezgodną z prawem i nakazał TSC ponownie ogłosić nabór. Sędzia Dora Chepkwony stwierdziła, że ogłoszenie z maja 2025 roku dawało kandydatom 13 dni na złożenie wniosków zamiast co najmniej 14 dni wymaganych przez podręcznik kadrowy komisji. Sąd wskazał również na brak informacji o proponowanym wynagrodzeniu, jednocześnie podtrzymując wymóg posiadania dyplomu z zakresu edukacji oraz co najmniej 10 lat odpowiedniego doświadczenia.

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