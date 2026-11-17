Federalny pozew przeciwko Selenie Gomez, Mandy Teefey i Danielli Pierson — współzałożycielkom startupu Wondermind — został w całości wycofany. Jak informuje Variety, potwierdził to adwokat Gomez, Matthew S. Rosengart.

Zgodnie z dokumentami sądowymi powodowie dobrowolnie wycofali pozew ze zrzeczeniem się prawa do jego ponownego wniesienia. Rosengart powiedział, że Gomez jest zadowolona z zakończenia sprawy i chce iść dalej.

Zarzuty inwestorów

Pozew w sierpniu złożyły spółki Wondermind SRS 44 LLC i Bespoke Wondermind SPV I LLC. Oskarżyły one Gomez, Teefey — matkę piosenkarki — oraz Pierson o rzekome wprowadzanie w błąd inwestorów startupu z branży zdrowia psychicznego.

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Powodowie twierdzili, że zespół Wondermind rzekomo fałszywie przedstawiał perspektywy spółki i jej strukturę zarządzania. W szczególności utrzymywali, że Gomez i Teefey pozyskały od nich około 1,2 mln dolarów.

Stanowisko obrony

Rosengart wcześniej oświadczył, że twierdzenia o rzekomym oszustwie lub innych nieprawidłowościach ze strony Gomez są bezpodstawne zarówno faktycznie, jak i prawnie. Informował również, że obrona będzie dążyć do oddalenia roszczeń wobec piosenkarki.

Gomez, Teefey i Pierson założyły Wondermind w 2021 roku, aby uczynić zasoby dotyczące zdrowia psychicznego bardziej dostępnymi.

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