Wysoki Sąd Federalnego Terytorium Stołecznego w Abudży w Nigerii skazał pracownika Federalnego Urzędu Rozwoju Stolicy (FCDA), Kingsleya Eseleborę, na siedem lat więzienia w sprawie oszukania nabywcy działek gruntu przy użyciu sfałszowanych dokumentów. Sędzia A.O. Musa uznał go za winnego wszystkich pięciu zarzutów, podaje Premium Times Nigeria.

Wyrok za pięć zarzutów

Za trzy zarzuty Eselebor otrzymał po siedem lat więzienia, a za kolejne dwa — po dwa lata. Wszystkie kary mają być odbywane równocześnie, a sąd nie przewidział możliwości zapłacenia grzywny zamiast pozbawienia wolności.

Sprawę wszczęto w związku ze sprzedażą Mosesowi Osinachiemu dwóch działek gruntu — nr 383 i nr 424 — w rejonie Kubwa District Central Annex w Abudży. Eselebor pracował w departamencie planowania miejskiego i regionalnego FCDA. Według materiałów sprawy przedstawiał działki jako rzeczywiste nieruchomości na sprzedaż, choć nie miał ważnego prawa do przekazania ich nabywcy.

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Dokumenty i transfer środków

Jak twierdziła prokuratura, Eselebor wykorzystał dwa dokumenty przeniesienia własności wystawione na nazwiska Yusufa Lawana i Adegoke Asiwaju, aby przekonać Osinachiego o autentyczności działek. Nabywca przelał za nie środki z rachunku swojej firmy Moscow International Services Limited.

Gdy Osinachi próbował objąć działki w posiadanie, ustalił, że sprzedający nie miał prawnego tytułu do ich przekazania. Według informacji publikacji Eselebor powiedział, że wiedział o innych osobach roszczących sobie prawa do tych działek, i obiecał zapewnić alternatywne, jednak tego nie zrobił. Po zażądaniu zwrotu pieniędzy Osinachi zwrócił się do nigeryjskiej Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych, która zbadała sprawę i wspierała oskarżenie przed sądem.

Początkowo, w marcu 2021 roku, sprawa obejmowała trzy zarzuty uzyskania pieniędzy poprzez oszustwo. Później oskarżenie rozszerzono do pięciu zarzutów, dodając dwa przypadki użycia sfałszowanych dokumentów jako autentycznych.

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