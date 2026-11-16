Grupa wysokich rangą pracowników Afrykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (Africa CDC), których siedziba znajduje się w Addis Abebie w Etiopii, wezwała do niepowoływania dyrektora generalnego Jeana Kaseyi na drugą czteroletnią kadencję. Jego obecny mandat wygasa w lutym, a rada zarządzająca organizacji ma rozpatrzyć kwestię jego ponownego powołania 22 listopada — informuje Health Policy Watch.

Petycja pracowników

W petycji rozpowszechnianej w imieniu „zaniepokojonych wysokich rangą pracowników” stwierdzono, że ocena pracy Kaseyi przeprowadzona w kwietniu ma wady prawne i proceduralne. Dokument podpisał przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej Mahmoud Ali Youssouf, choć objął stanowisko dopiero w marcu 2025 roku, podczas gdy ocena obejmuje cały okres pracy Kaseyi w latach 2023–2026.

Źródła cytowane przez publikację, w tym obecni i byli pracownicy Africa CDC, mówiły o możliwej presji na personel, przenoszeniu pracowników, którzy kwestionowali decyzje kierownictwa, oraz nominacjach dokonywanych bez zachowania odpowiednich procedur. Trzech rozmówców twierdziło również, że Kaseya groził dwóm wysokim rangą dyplomatkom Komisji Unii Afrykańskiej. Africa CDC nie odpowiedziało bezpośrednio na pytania dotyczące tych twierdzeń, lecz podkreśliło, że dyrektor generalny nie został zawieszony, ukarany ani wysłany na urlop od czasu jego powołania w kwietniu 2023 roku.

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Odpowiedź Africa CDC

Organizacja odrzuca twierdzenia o znacznej rotacji kadr. Poinformowała, że od 2023 roku stanowiska opuściło dwóch dyrektorów, a siedmiu zostało zatrudnionych, natomiast liczba pracowników wzrosła z 262 w 2023 roku do 620 w 2026 roku. Africa CDC wyjaśniło również, że część umów zależy od finansowania darczyńców, a zatrudnienie na czas określony umożliwia szybkie pozyskiwanie personelu podczas aktywnych ognisk chorób.

Uwagi audytorów

List Rady Audytorów Zewnętrznych Unii Afrykańskiej dotyczący roku zakończonego 31 grudnia 2025 roku wskazał 49 niedociągnięć w zarządzaniu finansami Africa CDC. W szczególności audytorzy zwrócili uwagę na słabą kontrolę wydatków na podróże: z 8,8 mln dolarów wydanych na bilety lotnicze w 2025 roku bilety o wartości 1,78 mln dolarów zarezerwowano z opóźnieniem. Kolejne 298 biletów, według audytorów, zamówiono po dacie wylotu. Różnica między ewidencją Africa CDC a danymi Ethiopian Airlines wyniosła 1,56 mln dolarów.

W liście audytorów wskazano, że pod koniec 2025 roku saldo środków organizacji wynosiło 52,9 mln dolarów. Jednocześnie w rocznym raporcie Africa CDC mowa jest o portfelu grantów o wartości 463 mln dolarów, obejmującym 66 aktywnych grantów.

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