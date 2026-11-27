Pracownicy Amazona i ich zwolennicy rozpoczęli strajki oraz demonstracje w ponad 20 krajach w Czarny Piątek, jeden z najintensywniejszych okresów roku dla handlu internetowego. Uczestnicy akcji domagają się wyższych płac, bezpieczniejszych warunków pracy i gwarancji praw związkowych, informuje Anadolu Agency.

Akcje potrwają do Cyber Monday

Czterodniową kampanię Make Amazon Pay zorganizowały UNI Global Union i Progressive International. Według organizatorów potrwa ona do Cyber Monday.

Niemiecki związek zawodowy ver.di wezwał do strajków w 11 obiektach Amazona. Związki zawodowe w Indiach zapowiedziały wiece w co najmniej 23 miejscach w kraju. Demonstracje zaplanowano również w Polsce, Brazylii, Japonii i Republice Południowej Afryki. Amerykański związek Teamsters ma przeprowadzić protesty w Los Angeles i Chicago w poniedziałek.

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Żądania i stanowisko firmy

Kampania, organizowana siódmy rok z rzędu, wzywa Amazon do uznania prawa pracowników do negocjacji zbiorowych, poprawy bezpieczeństwa w miejscach pracy, płacenia sprawiedliwej części podatków oraz uwzględnienia wpływu swojej działalności na środowisko.

Akcje odbywają się dwa tygodnie po tym, jak około 800 pracowników magazynów Amazona w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska zawarło pierwszy dla firmy w Ameryce Północnej prawnie wiążący układ zbiorowy. Trzyletnie porozumienie, osiągnięte w drodze arbitrażu, przewiduje podwyżki płac, poprawę warunków urlopowych i odprawy przy zwolnieniu. Amazon w oświadczeniu cytowanym przez Sky News zaznaczył, że oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, świadczenia i bezpieczne warunki pracy, a także bezpośrednio zatrudnia ponad 1,5 mln osób na świecie.

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