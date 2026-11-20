W Niemczech partia polityczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) ma kilka kont w Deutsche Bank. Jak informuje Der Spiegel, wewnętrzna korespondencja banku wskazuje, że pracownicy już kilka lat temu wzywali do zaprzestania obsługi tych kont. Jednocześnie bank nie spieszył się z podjęciem takiej decyzji.

Wewnętrzna korespondencja

Według publikacji pracownicy Deutsche Bank poruszali kwestię zamknięcia kont AfD. W nagłówku materiału Der Spiegel wskazano, że te relacje są „po prostu nie do pogodzenia z naszymi wartościami”.

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Dostępny opis śledztwa nie zawiera szczegółów korespondencji, w tym informacji o liczbie kont, datach wewnętrznych dyskusji ani ostatecznych decyzjach banku.

Publikacja Der Spiegel

Materiał ukazał się 20 listopada 2026 roku w serii „Inside Deutsche Bank”. Jako autorów wskazano Marcela Rosenbacha i Wolfa Wiedmanna-Schmidta. W nagłówkowej oprawie publikacji wspomniano również lidera AfD Tino Chrupallę, obok którego przytoczono słowa „Mehr als unglücklich”.

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