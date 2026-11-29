Po przeliczeniu 12,6% głosów w wyborach parlamentarnych w Hiszpanii centroprawicowa Partia Ludowa i skrajnie prawicowy Vox mogą, według wstępnych danych, utworzyć większość rządową w 350-osobowym parlamencie kraju.

Prognozowany podział mandatów

Według danych hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Partii Ludowej prognozowano 129 mandatów parlamentarnych, a Voxowi — 47. Łącznie dawałoby to 176 mandatów, co zapewniłoby partiom większość w parlamencie. Jak informuje Politico, przy takich wynikach te dwie siły polityczne mogą utworzyć koalicję.

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Wynik socjalistów

Socjalistom premiera Pedra Sancheza prognozowano 113 miejsc w parlamencie. Głosowanie odbyło się w niedzielę, 29 listopada. W Madrycie zagłosował lider opozycji i prezydent Partii Ludowej Alberto Nunez Feijoo. Liczenie głosów w momencie publikacji trwało, dlatego dane pozostawały wstępne.

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