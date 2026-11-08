Władca Szardży, szejk Sultan bin Muhammad Al Qasimi, zaprezentował swoje 219. opublikowane dzieło — powieść historyczną Al Julanda Khalid bin Sultan Al Qasimi. Prezentacja odbyła się podczas Międzynarodowych Targów Książki w Szardży z udziałem zastępcy władcy Szardży, szejka Sultana bin Ahmeda Al Qasimiego, oraz przewodniczącej Urzędu Książki w Szardży, szejki Bodour Al Qasimi.

Jak informuje The National, autor powiedział, że napisał powieść w pięć dni, a jej wydrukowanie zajęło pół dnia. Pięciorozdziałową książkę wydało Al Qasimi Publications.

Historia szejka Khalida

Powieść poświęcono szejkowi Khalidowi bin Sultanowi bin Saqrowi Al Qasimiemu, postaci z XIX wieku. Oparta na dokumentach historycznych opowieść obejmuje 38 lat jego życia: odsunięcie od władzy, podróże morskie, uwięzienie oraz próby ponownego połączenia się z ukochaną z dzieciństwa.

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Akcja książki rozgrywa się w Szardży, Ras al-Chajmie, Maskacie i Lengeh, historycznym mieście portowym na południowym wybrzeżu Iranu. Jeden z epizodów opowiada o uratowaniu nieznajomego, który tonął u wybrzeży Maskatu. Inny wątek dotyczy miłości Khalida do Aminy bint szejka Abdullaha bin Mohsena Al Zaina: po ich rozstaniu wyszła ona za władcę Lengeh, a po śmierci męża zmarła, zanim mogło dojść do jej małżeństwa z Khalidem.

Pochodzenie tytułu

Tytuł powieści pochodzi od przydomka Al Julanda, który z czasem stał się bardziej znany niż imię bohatera. Według książki imię to nadała Khalidowi Mahra bint Ibrahim Al Marzouqi, żona jego ojca, która pomagała go wychowywać. Przydomek wiąże się z Al Julandą Al Azdim, przedislamskim władcą Omanu, i odzwierciedla omańskie pochodzenie jej rodziny.

Szejk Sultan oświadczył, że od 54 lat zajmuje się badaniami historycznymi i literackimi. Wezwał także studentów i młodych badaczy do pracy ze źródłami pierwotnymi i dokumentami historycznymi. Oman był w tym roku gościem honorowym Targów Książki w Szardży.

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