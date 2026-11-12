Rządząca koalicja Japonii rozpoczęła rozmowy w sprawie rewizji strategii obronnej kraju. Jednym z głównych tematów stało się możliwe pozyskanie przez Morskie Siły Samoobrony okrętów podwodnych z siłowniami jądrowymi, informuje The Japan Times.

Japońska Partia Innowacji, młodszy partner koalicyjny, wzywa do wprowadzenia okrętów podwodnych z „napędami nowej generacji” i przejścia od jednostek z napędem dieslowskim do wyposażonych w reaktory jądrowe. Według publikacji pomysł ten ma znaczne poparcie również w Partii Liberalno-Demokratycznej.

Aktualizacja dokumentów obronnych

Jeśli koalicja osiągnie porozumienie, potrzeba posiadania takich okrętów podwodnych może zostać zapisana w dokumentach obronnych, które mają zostać zrewidowane do końca roku. Chodzi o Narodową Strategię Bezpieczeństwa, Narodową Strategię Obronną oraz Program Rozbudowy Potencjału Obronnego.

Okręty podwodne z siłowniami jądrowymi są szybsze od dieslowskich, mogą wytwarzać więcej energii elektrycznej dla systemów pokładowych i dłużej pozostawać pod wodą. Obecnie takie jednostki eksploatują Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Federacja Rosyjska — państwo-agresor — oraz Indie. Australia i Korea Południowa również pracują nad uzyskaniem takich możliwości.

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Koszty, kadry i ograniczenia prawne

Jednocześnie realizacja tego planu będzie wymagała znacznych zasobów. Japonia nie ma niezbędnej krajowej infrastruktury do opracowywania i obsługi atomowych okrętów podwodnych, choć kraj ten jest jednym ze światowych liderów w technologiach konwencjonalnych okrętów podwodnych.

Osobnym problemem jest zapotrzebowanie na inżynierów jądrowych, specjalistów ds. obsługi reaktorów, inspektorów i personel szkoleniowy. Dodatkowym wyzwaniem są starzenie się społeczeństwa oraz trudności z rekrutacją do Sił Samoobrony.

Obecna interpretacja japońskiej Ustawy zasadniczej o energii atomowej zakazuje wykorzystywania instalacji jądrowych do celów niecywilnych. Dlatego rząd będzie musiał uregulować tę kwestię prawną, zanim przejdzie do zakupów. Inicjatywa może również wywołać debatę polityczną ze względu na społeczne obawy dotyczące technologii jądrowych i ryzyka awarii.

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