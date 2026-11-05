Zgromadzenie Ustawodawcze Kostaryki 4 listopada nie zdołało zablokować odnowienia mandatu sędzi Sądu Najwyższego Patricii Solano, która stoi na czele izby karnej sądu — Sala Tercera. Automatycznie rozpocznie ona drugą ośmioletnią kadencję 6 listopada.

Do odrzucenia odnowienia mandatu Solano potrzebne było co najmniej 38 głosów spośród 57 deputowanych jednoizbowego parlamentu. Przeciwko jej ponownemu powołaniu zagłosowało 30 deputowanych rządzącej partii Pueblo Soberano, informuje The Rio Times.

Głosowanie w parlamencie

Pueblo Soberano ma 31 miejsc w Zgromadzeniu Ustawodawczym, jednak jeden z jej deputowanych był nieobecny podczas głosowania. Nawet przy poparciu wszystkich obecnych przedstawicieli partia nie mogła samodzielnie zdobyć wymaganych dwóch trzecich głosów.

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Przed głosowaniem parlamentarna komisja ds. nominacji sędziowskich zaleciła nie odnawiać mandatu Solano, w tym głosami deputowanych partii rządzącej. Siły opozycyjne broniły jej pracy i nazywały próbę usunięcia jej politycznie motywowaną.

Argumenty stron i praca sędzi

Deputowani partii rządzącej oświadczyli, że niezależność władzy sądowniczej nie powinna być ochroną przed odpowiedzialnością za powolne działanie sądów. Krytycy ich inicjatywy wiązali ją z głosowaniem Solano w lipcu 2025 roku: była ona wówczas jedną z trzech sędziów, które poparły uchylenie immunitetu ówczesnego prezydenta Rodriga Chavesa, aby mógł stanąć przed sądem w sprawie karnej.

Patricia Solano pracuje w systemie sądowniczym od 1988 roku. Po raz pierwszy została wybrana do Sądu Najwyższego 6 listopada 2018 roku — również 38 głosami. Od czerwca 2020 roku stoi na czele Sala Tercera, izby rozpatrującej odwołania w sprawach karnych. Wraz z nią Zgromadzenie Ustawodawcze odnowiło mandaty sędziów Julii Vareli i Jorgego Araii, mimo sprzeciwu partii rządzącej.

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