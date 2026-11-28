W wyborach lokalnych na Tajwanie 28 listopada rządząca Demokratyczna Partia Postępowa zwyciężyła w 10 z 22 wyścigów o stanowiska burmistrzów i naczelników powiatów. To o pięć więcej niż partia miała po poprzednich wyborach lokalnych cztery lata temu, podaje UPI.

Opozycja utrzymała Tajpej

Główna partia opozycyjna, Kuomintang, wygrała 10 wyścigów, podczas gdy w poprzednich wyborach odniosła 14 zwycięstw. Jednocześnie zachowała kontrolę nad stolicą, Tajpej, i sąsiednim Nowym Tajpej.

Burmistrz Tajpej Chiang Wan-an, przedstawiciel Kuomintangu, został wybrany na drugą kadencję, pokonując kandydata Demokratycznej Partii Postępowej Pumę Shena. Shen jest byłym aktywistą w dziedzinie obrony cywilnej, wobec którego Chiny wprowadziły sankcje. Jest także współzałożycielem Kuma Academy, która prowadzi dla mieszkańców Tajwanu kursy obrony cywilnej na wypadek chińskiej inwazji.

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Stanowiska partii wobec Chin

Demokratycznej Partii Postępowej przewodzi prezydent Tajwanu Lai Ching-te. Według The Guardian Komunistyczna Partia Chin uważa go za separatystę, który sprzeciwia się planom Pekinu ustanowienia kontroli nad Tajwanem. Chiny twierdzą, że Tajwan jest częścią ich terytorium.

Kuomintang opowiada się za bliższymi relacjami z Chinami, lecz nie popiera chińskich rządów nad wyspą. Analityk International Crisis Group William Yang powiedział The Guardian, że sukces Kuomintangu w Tajpej i Nowym Tajpej będzie ulgą dla Chin.

Po ogłoszeniu wyników Puma Shen uznał porażkę i oświadczył, że wybór mieszkańców Tajpej jest zwycięstwem miasta i demokracji.

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