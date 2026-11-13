W Japonii rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna oraz jej partner koalicyjny, Japońska Partia Innowacji, rozpoczęły robocze rozmowy dotyczące aktualizacji kluczowych dokumentów w dziedzinie bezpieczeństwa. Proponowane zmiany mają wzmocnić odstraszanie wojskowe, przygotować kraj na przedłużający się konflikt i zmniejszyć podatność na przymus ekonomiczny, donosi South China Morning Post.

Oczekuje się, że w grudniu rząd zatwierdzi aktualizację Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, Strategii Obrony Narodowej oraz Programu Rozbudowy Potencjału Obronnego, przyjętych w 2022 roku. Tokio uważa Pekin za swoje „największe wyzwanie strategiczne”.

Drony, rakiety i sztuczna inteligencja

Wśród priorytetów przeglądu są systemy bezzałogowe, rakiety dalekiego zasięgu, zintegrowana obrona powietrzna i przeciwrakietowa, a także zdolność do długotrwałego prowadzenia działań bojowych. Według gazety Yomiuri plan przewiduje również wzmocnienie wspólnych operacji Lądowych, Morskich i Powietrznych Sił Samoobrony Japonii.

Szczególną uwagę mają otrzymać zdolności, które uniemożliwią przeciwnikowi osiągnięcie jego celów. Może to mieć znaczenie dla południowo-zachodnich wysp Japonii, położonych w pobliżu Tajwanu. Tokio planuje także wprowadzić w Połączonym Dowództwie Operacyjnym Sił Samoobrony system podejmowania decyzji oparty na sztucznej inteligencji.

Japonia rozważa ściślejszą współpracę obronno-przemysłową ze Stanami Zjednoczonymi oraz możliwość rozszerzenia produkcji w państwowych zakładach zarządzanych przez sektor prywatny. Aby zaradzić niedoborom personelu, rząd chce zoptymalizować dowództwa i jednostki, przede wszystkim w formacjach wysuniętych.

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Wydatki i ryzyko eskalacji

Według Reutersa Japonia omawia program obronny o wartości od 70 bln do 80 bln jenów, czyli od 437 mld do 500 mld dolarów, na lata fiskalne 2027–2031. Dla porównania obecny plan przewiduje około 43 bln jenów. Ostatecznej kwoty finansowania jeszcze nie ustalono; politycy rozważają również możliwość przeprowadzenia badania dotyczącego okrętów podwodnych o napędzie jądrowym, jednak nie podjęto decyzji o ich zakupie.

Chiny wielokrotnie krytykowały planowane zmiany. 5 listopada chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Tokio o wykorzystywanie Chin jako pretekstu do rozbudowy wojskowej i przyspieszanie remilitaryzacji.

Misato Matsuoka, adiunktka Uniwersytetu Teikyo, uważa, że Japonia dąży do podważenia pewności Pekinu co do możliwości osiągnięcia celów przy użyciu ograniczonej siły lub presji gospodarczej. Jednocześnie ostrzegła, że wzmacnianie japońskich zdolności może wywołać chińskie wojskowe działania odwetowe i zwiększyć napięcia regionalne. Jej zdaniem odstraszanie nie może zastąpić dyplomacji ani rozwiązać sporów politycznych między dwoma krajami.

Oprócz obrony Tokio zamierza zmniejszyć zależności gospodarcze, które Pekin mógłby wykorzystać w czasie kryzysu. Według Kyodo News zaktualizowana Strategia Bezpieczeństwa Narodowego może obejmować koncepcję „zbiorowej odporności” — współpracę z krajami partnerskimi i państwami rozwijającymi się w celu dywersyfikacji dostaw kluczowych minerałów, energii i żywności.

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