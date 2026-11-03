Rządzącemu szyickiemu Ramowi Koordynacyjnemu w Iraku grozi rozłam z powodu sporów wokół premiera Alego al-Zaidi, rozbrojenia ugrupowań zbrojnych i podziału stanowisk państwowych. Informuje o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na źródła bliskie sojuszowi.

Według rozmówców gazety wewnątrz koalicji nasiliła się polaryzacja z powodu konkurujących interesów politycznych, rozbieżności dotyczących kryzysu finansowego oraz walki o wakujące i już obsadzone stanowiska. Część sił popiera al-Zaidiego, podczas gdy inne kwestionują jego zarządzanie państwem i, według źródeł, utrudniają działania na rzecz rozbrojenia ugrupowań.

Publiczny konflikt między sojusznikami

Napięcia stały się publiczne w ubiegłą sobotę, gdy Chalid al-Marsumi, członek Sojuszu Odbudowy i Rozwoju, wezwał do pociągnięcia do odpowiedzialności byłego premiera Nuriego al-Malikiego. Al-Marsumi oskarżył go o niszczenie społeczeństwa i szerzenie niezgody, wspominając o utracie niemal jednej trzeciej terytorium Iraku na rzecz Daesz w 2014 roku, gdy al-Maliki stał na czele rządu.

Szef biura medialnego al-Malikiego, Hiszam ar-Rikabi, odpowiedział, że przeciwnicy wykorzystują tragedie Irakijczyków w sporach politycznych. Tymczasem blok parlamentarny Sojuszu Odbudowy i Rozwoju ogłosił zawieszenie udziału w posiedzeniach parlamentu. Powołał się na systematyczne naruszenia, nieodpowiedzialne zachowanie poszczególnych deputowanych oraz, jak twierdzi, kampanię dyskredytowania sojuszu i jego kierownictwa.

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Broń, stanowiska i presja zewnętrzna

Analityk polityczny Ihsan asz-Szammari wskazał podział stanowisk, rozpatrywanie spraw korupcyjnych i kontrolę nad bronią jako główne źródła sporów. Jego zdaniem większość uczestników Ram Koordynacyjnych popiera pozostawienie uzbrojenia w rękach ugrupowań zbrojnych, choć nie wszystkie partie podzielają to stanowisko.

Analityk wskazał również na rywalizację o przywództwo między Nurim al-Malikim a byłym premierem Mohammedem Szią as-Sudanim. Źródła gazety twierdzą, że al-Zaidi jest niezadowolony z prób ograniczenia jego uprawnień przez niektóre partie i wywierania na niego presji poprzez walkę z korupcją oraz rozbrajanie ugrupowań.

Asz-Szammari zaznaczył, że Iran był głównym czynnikiem zewnętrznym, który dotąd powstrzymywał rozpad Ram Koordynacyjnych. Jednocześnie podkreślił, że wpływy Iranu nie gwarantują zachowania sojuszu.

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