Właściciele praw do muzyki Elvisa Presleya oraz wydawca części najsłynniejszych nagrań Eminema złożyli pozwy przeciwko firmie Suno. Twierdzą, że serwis sztucznej inteligencji nielegalnie generuje muzykę i teksty naśladujące tych artystów, informuje The Verge.

Roszczenia właścicieli praw do Presleya

Przedstawiciele właścicieli praw do Presleya oświadczyli, że Suno naruszyło ustawę stanu Tennessee Ensuring Likeness Voice and Image Security Act, znaną jako ELVIS Act. Według publikacji ustawa ta zakazuje firmom AI klonowania głosów piosenkarzy.

W pozwie prawnicy twierdzą, że Suno zakodowało w swoim systemie tożsamość, pracę, twórczość i czas artystów oraz wykorzystuje to do zarabiania pieniędzy. Oświadczyli również, że firma bez licencji odtwarza w ciągu kilku sekund to, czego opanowanie i doskonalenie zajmuje wykonawcom lata.

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Stanowisko Suno

Rzeczniczka Suno Kat McCormack powiedziała The Verge, że firma została stworzona, aby pomagać użytkownikom tworzyć nową oryginalną muzykę, a nie wykorzystywać nazwiska ani wizerunku artystów. Według niej platforma zakazuje zapytań zawierających nazwiska konkretnych wykonawców i tytuły piosenek, a także angażuje zewnętrznych dostawców do sprawdzania przesyłanych plików audio i tekstów pod kątem możliwych naruszeń.

Nowe pozwy są podobne do sprawy, którą we wrześniu złożył Jason Isbell wraz z innymi powodami. W tamtej sprawie powodowie twierdzili, że Suno tworzyło ich imitacje, jednak nie zarzucali bezpośrednio naruszenia praw autorskich. The Verge zauważa, że firma już mierzy się również z pozwami ze strony Sony, UMG, Isbella i Reservoir.

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