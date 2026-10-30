W Bangkoku w Tajlandii sąd uznał tajskiego obrońcę praw człowieka i aktywistę Arnona Nampę za winnego na podstawie nowego zarzutu znieważenia monarchii. W rezultacie jego łączny wymiar kary więzienia przekroczył 34 lata, podaje Channel NewsAsia.

Nowy wyrok

Według grupy praw człowieka Thai Lawyers for Human Rights Nampa i cztery inne osoby zostali skazani na dwa lata i osiem miesięcy więzienia. Adwokat aktywisty, Krisadang Nutchararut, potwierdził decyzję agencji AFP i zaznaczył, że zarzuty są związane z protestem z 2020 roku w pobliżu siedziby Siam Commercial Bank.

Trzech z pięciu skazanych odbywało już odrębne kary za znieważenie monarchii. Według Nutchararuta nowy wyrok zwiększył łączny wymiar kary więzienia Nampy do ponad 34 lat.

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Protesty w 2020 roku

42-letni Nampa zyskał rozgłos podczas młodzieżowych protestów w 2020 roku, których uczestnicy domagali się reformy konstytucji opracowanej przez wojskowych, a także monarchii. Od 2023 roku przebywa za kratami z powodu kilku wyroków w sprawach o znieważenie monarchii związanych z protestami i jego wpisami w mediach społecznościowych.

Podczas demonstracji w pobliżu Siam Commercial Bank Nampa domagał się większej przejrzystości w sprawie przekazania akcji banku przez Crown Property Bureau. Według SCBx król Vajiralongkorn jest największym akcjonariuszem spółki macierzystej Siam Commercial Bank, posiadającym 23,6% udziałów.

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