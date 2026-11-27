Izraelska organizacja praw człowieka Public Committee Against Torture in Israel oświadczyła, że wobec palestyńskich zatrzymanych systematycznie stosuje się tortury za zgodą władz. Organizacja twierdzi, że izraelski system organów ścigania nie dąży do zapobiegania takim praktykom, informuje Anadolu Agency.

Skargi na przemoc

W raporcie „Stained by Torture: Palestinian Detainees in the Israeli Judicial System” organizacja przeanalizowała 42 skargi, w których złożeniu pomogła w ciągu ostatniej dekady. Dotyczyły one między innymi długotrwałego pozbawiania snu, zmuszania mężczyzn i kobiet do pozostawania w bolesnych pozycjach oraz innych form ciężkiej przemocy fizycznej.

Komitet oświadczył, że zeznania uzyskane pod torturami trafiają z pomieszczeń przesłuchań do policji, prokuratury, sądów i systemu detencji. Według obrońców praw człowieka takie materiały stają się częścią spraw, wpływają na orzeczenia sądowe i są wykorzystywane jako podstawa do skazywania Palestyńczyków.

Organizacja oświadczyła również, że sędziowie mogą widzieć siniaki na zatrzymanych i słyszeć ich skargi na przemoc, lecz nie podejmować skutecznych działań, aby powstrzymać lub zbadać takie przypadki. Jednocześnie te same sądy następnie rozpatrują dowody uzyskane podczas przesłuchań.

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Ostrzeżenie w sprawie kary śmierci

Komitet ostrzegł, że próby przeprowadzenia w Izraelu egzekucji po raz pierwszy od 1962 roku mogą dotknąć Palestyńczyków skazanych na podstawie zeznań wymuszonych torturami, niezależnie od ich prawdziwości.

Według agencji 30 marca Kneset ostatecznie zatwierdził ustawę przewidującą karę śmierci dla palestyńskich więźniów; w maju weszła ona w życie na okupowanym Zachodnim Brzegu. Ustawa przewiduje powieszenie Palestyńczyków, których sądy wojskowe uznają za winnych umyślnego zabicia Izraelczyków podczas ataków klasyfikowanych przez Izrael jako terrorystyczne. ONZ wezwała Izrael do uchylenia tej ustawy, a Human Rights Watch określiła ją jako dyskryminującą.

11 maja Kneset uchwalił również odrębną ustawę o specjalnym sądzie wojskowym dla zatrzymanych ze Strefy Gazy, oskarżonych o udział w określonych atakach. Pozwala ona na wydawanie wyroków śmierci większością głosów sędziów.

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