Grupa obrońców praw człowieka „Pierwyj Otdieł” uzyskała dostęp do poufnego rejestru prowadzonego przez Rosfinmonitoring Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora. Wpisano do niego osoby, które rosyjskie władze podejrzewają o udział w terroryzmie, ekstremizmie, sabotażu lub finansowaniu takich działań, informuje Meduza.

Rejestr dla instytucji finansowych

W przeciwieństwie do publicznego wykazu ekstremistów i terrorystów rejestr ten nie został upubliczniony. Według oceny „Pierwyj Otdieł” Rosfinmonitoring prowadzi go na podstawie artykułu 7.4 ustawy federalnej nr 115-FZ o przeciwdziałaniu legalizacji dochodów uzyskanych w drodze przestępstwa oraz finansowaniu terroryzmu.

Decyzję o wpisaniu osób na listę podejmuje międzyresortowa komisja Rosfinmonitoringu ds. przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Następnie urząd przekazuje wykazy instytucjom finansowym. Rejestr zawiera dane osobowe oraz decyzje komisji.

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Ponad 3 tysiące nazwisk

Osoby wpisane na zamkniętą listę mogą podlegać niemal takim samym ograniczeniom jak figuranci publicznego rejestru, w tym blokadzie rachunków bankowych. „Pierwyj Otdieł” opublikował bazę danych z wyszukiwaniem według nazwiska, w której wskazano ponad 3 tysiące osób.

Wśród nich są dziennikarze Leonid Parfionow i Andriej Łoszak, muzycy Boris Griebienszczikow i Wiera Musajelian, krytyk filmowy Anton Dolin oraz reżyser Witalij Manski. Prawnik „Pierwyj Otdieł” Jewgienij Smirnow ostrzegł, że wpisanie do takiego rejestru może oznaczać zainteresowanie daną osobą ze strony rosyjskich organów ścigania lub struktur siłowych oraz możliwe wszczęcie postępowania karnego.

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