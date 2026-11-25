W Izraelu Publiczny Komitet Przeciwko Torturom w Izraelu (PCATI) w nowym raporcie oskarżył służbę bezpieczeństwa Szin Bet o torturowanie palestyńskich zatrzymanych podczas przesłuchań. Organizacja stwierdziła również, że jednostka Ministerstwa Sprawiedliwości MAVTAN, która nadzoruje rozpatrywanie skarg dotyczących przesłuchań prowadzonych przez Szin Bet, ukrywa takie przypadki. Jak podaje Jerusalem Post, spośród ponad 1680 skarg dotyczących złego traktowania podczas przesłuchań, złożonych w latach 2001–2024, inspektor zalecił wszczęcie postępowań karnych tylko w pięciu przypadkach.

Według PCATI wszystkie pięć spraw zostało później zamkniętych bez postawienia zarzutów, procesów ani wyroków. Władze Izraela odrzuciły wszystkie oskarżenia o tortury, ale przyznały, że czasami stosowano wzmocnione metody przesłuchań, aby zapobiec nieuchronnym atakom terrorystycznym w scenariuszu „tykającej bomby”. Władze wskazują, że takie podejście jest dozwolone przez Wysoki Trybunał Sprawiedliwości.

Wzmocnione metody przesłuchań

W odpowiedziach na 37 skarg złożonych przez PCATI, w sprawie których organizacja otrzymała decyzje w latach 2016–2026, MAVTAN w 11 przypadkach uznał zastosowanie wzmocnionych metod przesłuchań. Jednocześnie organ nadzorczy uznał, że działania te nie stanowiły tortur i były uzasadnione okolicznościami związanymi z ryzykiem nieuchronnego ataku.

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PCATI nie zgadza się z takim podejściem i twierdzi, że zakaz tortur nie ma wyjątków niezależnie od zarzutów wobec zatrzymanego. Organizacja uważa również, że zasada „tykającej bomby”, która powinna być stosowana wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, jest wykorzystywana znacznie częściej.

Nadzór nad przesłuchaniami

Według PCATI od 2018 roku obraz z części pomieszczeń przesłuchań jest transmitowany zamkniętym kanałem audiowizualnym, który inspektor czasami ogląda losowo. Organizacja twierdzi, że dane wideo nie są przechowywane, dlatego w przypadku skargi zatrzymanego i zaprzeczeń przesłuchujących nie ma pełnego obiektywnego zapisu pozwalającego zweryfikować różne wersje.

Według publikacji MAVTAN co roku analizuje tysiące godzin przesłuchań. Od czasu utworzenia organu w 2014 roku w dziesiątkach przypadków żądał on zmiany procedur Szin Bet lub udzielał nagan pracownikom służby. MAVTAN uważa, że środki dyscyplinarne wpływają na kariery przesłuchujących i późniejszą praktykę przesłuchań, podczas gdy PCATI nazywa je niewystarczającymi.

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