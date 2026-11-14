Centrum Praw Człowieka w Taizie poinformowało, że w wyniku ataków Huti w południowo-zachodniej jemeńskiej prowincji Taiz od 1 do 12 listopada zginęło 51 cywilów, a kolejnych 85 zostało rannych. Jak podaje Anadolu Agency, centrum wiąże ofiary z uderzeniami rakiet balistycznych, ostrzałem artyleryjskim, ogniem snajperskim i z broni palnej, a także minami.

Ofiary wśród dzieci i kobiet

Według centrum wśród zabitych było 13 dzieci i trzy kobiety. Wśród 85 rannych było 30 dzieci i 16 kobiet.

Obrońcy praw człowieka oświadczyli również, że trzy ataki na targ Al-Najd w dystrykcie Al-Misrakh, wieś Al-Atawer w dystrykcie Hayfan oraz ludowy targ Al-Hadara w dystrykcie Al-Waziya doprowadziły do śmierci 43 cywilów i zranienia kolejnych 30 osób.

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Inne zgłoszone skutki ataków

W oświadczeniu centrum wspomniano również o uprowadzaniu cywilów, nalotach na domy, niszczeniu pojedynczych domów, a także atakach na mienie oraz placówki medyczne i edukacyjne. Huti nie skomentowali natychmiast przedstawionych danych.

Jemeńskie siły zbrojne oświadczyły, że zamierzają kontynuować operację „Świt Jemenu”, rozpoczętą 5 października. Według przewodniczącego Prezydenckiej Rady Przywódczej Raszada al-Alimiego jej celem jest przywrócenie instytucji państwowych znajdujących się pod kontrolą Huti oraz odzyskanie kontroli nad stolicą, Saną. Walki między siłami rządowymi a Huti nasiliły się od lipca, zwłaszcza w prowincji Taiz.

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