Sudańska diaspora i międzynarodowe organizacje praw człowieka skrytykowały kandydaturę emirackiej dyplomatki Lany Nusseibeh na stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Krytycy wiążą swoje zastrzeżenia z tym, że Nusseibeh zaprzeczała oskarżeniom o wspieranie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia w Sudanie, informuje The Guardian.

ZEA zgłosiły kandydaturę Nusseibeh w ubiegłym tygodniu jako następczynię Antónia Guterresa, którego druga pięcioletnia kadencja na stanowisku sekretarza generalnego ONZ kończy się w tym roku. Do 2024 roku Nusseibeh była przedstawicielką ZEA przy ONZ.

Krytyka z powodu wojny w Sudanie

Organizacje praw człowieka od kilku lat dokumentują dowody, które, według nich, wskazują na wsparcie ZEA dla Sił Szybkiego Wsparcia. Formacja ta walczy przeciwko armii sudańskiej i jest oskarżana o okrucieństwa podczas wojny. ONZ oświadczyła, że atak na miasto El Fasher w październiku 2025 roku nosił znamiona ludobójstwa.

Sudańska działaczka na rzecz demokracji i praw kobiet Gala al-Karib oświadczyła, że Nusseibeh nie ma doświadczenia w niezależnym działaniu od polityki swojego kraju wobec Sudanu. Współzałożyciel organizacji praw człowieka Sudan Action Hub, Ibrahim Alduma, uważa, że jej wybór może podważyć zaufanie osób dotkniętych wojną do ONZ.

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Były dyrektor wykonawczy Human Rights Watch Kenneth Roth powiedział, że Nusseibeh zaprzeczała roli ZEA w uzbrajaniu i wspieraniu Sił Szybkiego Wsparcia, mimo faktów, na które się powołał. Przedstawiciel Human Rights Watch Bruno Stagno Ugarte również stwierdził, że odrzucanie przez Nusseibeh raportów ONZ o powiązaniach ZEA z tą formacją zaszkodziło sprawiedliwości i pociąganiu winnych do odpowiedzialności.

Stanowisko kandydatki i procedura wyboru

W oświadczeniu we wtorek Nusseibeh nazwała zbrodnie Sił Szybkiego Wsparcia przerażającymi i obiecała wspierać pracę misji ONZ w zakresie ustalania faktów, zapewniania rozliczalności i sprawiedliwości okresu przejściowego w związku z wojną w Sudanie. Poinformowała również, że wzięła urlop ze stanowiska rządowego w ZEA, mając na uwadze zobowiązania dotyczące niezależności, które wiążą się ze stanowiskiem sekretarza generalnego ONZ.

Aby zostać wybranym, kandydat musi uzyskać co najmniej dziewięć głosów spośród 15 w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i nie zostać zawetowany przez USA, Wielką Brytanię, Chiny, Francję lub Rosję. Podczas nieformalnego głosowania wcześniej w tym miesiącu niewielką przewagę w wyścigu miała była wiceprezydent Kostaryki Rebeca Grynspan, jednak ona i inni kandydaci otrzymali po co najmniej dwa głosy przeciw od stałych członków Rady Bezpieczeństwa.

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