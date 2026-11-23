Izraelska organizacja praw człowieka Physicians for Human Rights Israel oświadczyła, że praca palestyńskich medyków na okupowanym Zachodnim Brzegu Palestyny jest systematycznie utrudniana. Jak informuje The National, w raporcie organizacji stwierdzono, że izraelskie wojsko i osadnicy stosują przemoc, ograniczenia i utrudnienia wobec karetek pogotowia oraz klinik medycznych.

Wzrost liczby incydentów

Autorzy raportu nazwali karetki pogotowia i kliniki „bezpośrednimi obiektami nadużyć, utrudnień i przemocy”. Ich zdaniem świadczy to o zmianie polityki Izraela, a praktyki stosowane w Gazie są coraz częściej powielane na Zachodnim Brzegu.

W raporcie przytoczono dane organizacji Insecurity Insight i Safeguarding Health in Conflict Coalition. Według ich obliczeń w 2022 roku na Zachodnim Brzegu odnotowano 93 przypadki przemocy lub utrudniania funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a w 2024 roku takich przypadków było już 422.

Badacze zaznaczyli, że po październiku 2023 roku wzrosła nie tylko liczba incydentów, lecz także intensywność przemocy, formy utrudnień i łączna szkoda dla ratownictwa medycznego.

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Relacje medyków w pobliżu Nablusu

Na potrzeby raportu przeprowadzono wywiady z 25 palestyńskimi medykami w pobliżu Nablusu. Organizacja wyodrębniła trzy rodzaje naruszeń, o których opowiadali: ograniczenia przemieszczania się medyków, bezpośrednie ataki na zespoły ratunkowe oraz regularne upokarzanie personelu.

Jeden z pracowników ratownictwa medycznego przekazał, że z powodu aktywności wojskowej izraelskich sił karetka musiała szukać objazdu do wioski. Według jego słów, zanim pacjent trafił do kliniki, stracił przytomność.

Inny ratownik medyczny z południowej części okolic Nablusu powiedział, że podczas ewakuacji rannych z gaju oliwnego medycy, według jego relacji, znaleźli się pod ostrzałem izraelskich sił i osadników. Kolejny pracownik pogotowia oświadczył, że izraelski żołnierz groził mu, przejrzał jego telefon i rozbił urządzenie.

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