W Stanach Zjednoczonych Irańsko-Amerykański Fundusz Obrony Prawnej oświadczył w pilnym wniosku do sądu federalnego, że władze kraju planowały deportować 11 obywateli Iranu do Iranu przez Pakistan w nocy 8 listopada. Organizacja uważa, że operacja mogła naruszyć postanowienie sądu wymagające obowiązkowego uprzedniego pisemnego powiadomienia. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Trasa przez Pakistan

Według funduszu dziesięciu mężczyzn i jedna kobieta mieli zostać przetransportowani lotem z lotniska Phoenix-Mesa Gateway do Islamabadu z międzylądowaniem na tankowanie w Gruzji, państwie. Następnie planowano przewieźć ich do Iranu 10 listopada. Zatrzymanym, według organizacji, wydano 15-dniowe pakistańskie wizy tranzytowe.

We wniosku wskazano, że późnym wieczorem 7 listopada amerykańska Służba Imigracyjna i Celna (ICE) przetransportowała 11 zatrzymanych z ośrodków detencyjnych we Florence i Eloy do miasta Mesa w Arizonie. Lot czarterowy miał wystartować około godziny 4:00, jednak nie było potwierdzenia jego odlotu zgodnie z rozkładem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Twierdzenie o naruszeniu postanowienia

Fundusz poinformował również, że w piątek irański urzędnik spotkał się z siedmioma zatrzymanymi mężczyznami w ośrodku detencyjnym w Arizonie. Według wniosku poinformował ich o trasie i pokazał oficjalny manifest lotu z nazwiskami wszystkich 11 osób.

Fundusz twierdzi, że planowane przemieszczenie było sprzeczne z postanowieniem sędzi federalnej Any C. Reyes z 15 października. Zobowiązuje ono rząd do przekazania pisemnego powiadomienia co najmniej pięć dni roboczych przed przemieszczeniem obywatela Iranu do Iranu lub państwa trzeciego koordynującego takie przemieszczenie. Według obrońców praw człowieka administracja złożyła we wtorek w sądzie powiadomienie ex parte, więc do niedzielnego lotu minęły tylko trzy dni robocze.

Czytaj nas na