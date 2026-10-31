W stolicy Jemenu, Sanie, i na jej obrzeżach w ostatnich tygodniach nasiliły się zaginięcia dzieci i młodych mężczyzn. Lokalne źródła obrony praw człowieka przypuszczają, że przedstawiciele ruchu Huti mogą zwabiać ich do obozów wojskowych, szkolić w umiejętnościach bojowych i wysyłać na front bez wiedzy lub zgody rodzin, informuje Asharq Al-Awsat.

Według tych źródeł od początku października w różnych częściach Sany zaginęło około 13 dzieci i młodych mężczyzn. Większość z nich miała od 15 do 23 lat. Część zaginionych, jak twierdzą źródła, odnaleziono później w obozach wojskowych Huti lub na froncie po tym, jak rzekomo objęto ich szkoleniem bojowym bez wiedzy rodzin.

Rodziny samodzielnie szukają zaginionych

Źródła obrony praw człowieka twierdzą, że dzieci i młodzi mężczyźni znikają ze szkół, ulic i osiedli mieszkaniowych. Ich rodziny samodzielnie szukają informacji i zwracają się o pomoc za pośrednictwem mediów społecznościowych. Według tych danych kontrolowane przez Huti struktury bezpieczeństwa nie reagują na zgłoszenia zaginięć i nie informują o losie tych osób.

Od początku roku w Sanie i innych miastach kontrolowanych przez Huti informowano o setkach zaginięć dzieci i młodych mężczyzn, podały źródła. Niektóre rodziny nadal nie wiedzą, gdzie przebywają ich bliscy.

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Wśród przypadków, o których dowiedziano się w ciągu ostatnich dwóch dni, wymieniono zaginięcie 16-letniego Amdżada Nomana as-Saruhi z rejonu Al-Ansi w centralnej części dzielnicy Ma'in, a także 22-letniego Muchtara Abdullaha Hassana ar-Rifaiego, który zaginął w pobliżu targu Chazir na obrzeżach stolicy.

Podejrzenia dotyczące rekrutacji

Według gazety jedna z rodzin przez pięć dni szukała nieletniego, który zaginął w Sanie dwa miesiące temu. Później przedstawiciel Huti poinformował ich, że chłopiec przebywa w obozie wojskowym na północy miasta. Krewny powiedział gazecie, że chłopca zwabiono do obozu i przeprowadzono szkolenie bojowe bez wiedzy jego rodziny.

Mieszkaniec Sany o imieniu Mudżib, ojciec czworga dzieci, powiedział, że rodziny boją się wypuszczać dzieci nawet w zwykłych sprawach. Według niego rodzice chcą, aby dzieci mogły się uczyć i prowadzić normalne życie bez ryzyka rekrutacji i wysłania na front.

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