Specjalna przedstawicielka Wielkiej Brytanii ds. zmian klimatu Rachel Kyte wezwała do pilnej reformy mechanizmu szczytów klimatycznych ONZ po tym, jak negocjacje COP31 w Antalyi w Turcji zakończyły się bez porozumienia. Po raz pierwszy od 17 lat państwa uczestniczące nie zdołały osiągnąć konsensusu, informuje Politico Europe.

Dlaczego nie przyjęto porozumienia

Wielka Brytania, UE, wiele państw rozwijających się oraz małe państwa wyspiarskie odrzuciły projekt dokumentu końcowego. Nie zawierał on wzmianki o paliwach kopalnych, które powodują globalne ocieplenie.

Kyte nazwała odrzucenie dokumentu trudną decyzją polityczną, ale uznała ją za właściwą. Jej zdaniem uzgodnienie kompromisowego tekstu mogłoby pozostawić następnej konferencji nieuporządkowany pakiet porozumień.

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Propozycje zmian

Brytyjska przedstawicielka oświadczyła, że państwa powinny dokonać przeglądu biurokratycznych procedur COP i sposobu podejmowania decyzji. Obecnie końcowe teksty konferencji muszą zostać uzgodnione w drodze konsensusu przez niemal 200 państw. Według niej wiele krajów jest gotowych rozmawiać o zmianie tego podejścia.

Kyte skrytykowała również wpływ kraju gospodarza i prezydencji szczytu na negocjacje. Zauważyła, że Turcja i Australia, które były współgospodarzami COP31, podkreślały nowy cel dotyczący elektryfikacji mimo sprzeciwu wielu państw.

Wezwała do uczynienia konferencji bardziej kompaktowymi i skoncentrowania ich na przeciwdziałaniu zmianie klimatu, a także na finansowaniu dekarbonizacji i adaptacji uboższych państw. COP32 ma się odbyć w listopadzie 2027 roku w Addis Abebie w Etiopii.

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