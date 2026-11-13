Reprezentantka Zambii Pamela Mubanga, według BBC, wycofała się z 75. konkursu Miss Universe, którego finał zaplanowano w Portoryko, terytorium USA. Powodem były trudności z uzyskaniem amerykańskiej wizy — informuje The Independent.

Trudności dla uczestniczek z Afryki

Rosanna Hall, która ma reprezentować Zimbabwe, poinformowała w nagraniu w mediach społecznościowych, że w dniu planowanego lotu do Portoryko nie otrzymała wymaganego zezwolenia na podróż. Jak powiedziała, jej zespół próbował uzyskać zatwierdzenie wizy w związku z częściowymi ograniczeniami USA dla obywateli Zimbabwe i innych państw.

Hall zaznaczyła, że z podobnymi trudnościami mierzą się także inne afrykańskie uczestniczki. Reprezentantka Sudanu Południowego Amilia Deng napisała w komentarzu pod jej nagraniem, że jej udział również pozostaje pod znakiem zapytania. Dwa dni wcześniej organizatorzy Miss Universe powitali Deng jako pierwszą reprezentantkę Sudanu Południowego w historii konkursu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Amerykańskie ograniczenia wizowe

Organizacja Miss Universe w Zambii oświadczyła, że 25-letnia Mubanga wycofała się z udziału z powodu prezydenckich ograniczeń dotyczących podróży, które obejmują Zambię i inne kraje afrykańskie. Według BBC ograniczenia te dotknęły jeszcze pięć państw afrykańskich.

Proklamacja prezydencka Donalda Trumpa nr 10998, która weszła w życie w styczniu, przewiduje ograniczenia wjazdu i wydawania wiz obywatelom 39 państw, a także osobom posiadającym dokumenty podróży Autonomii Palestyńskiej. USA całkowicie zawiesiły wydawanie wiz obywatelom 19 państw, w tym Sudanu Południowego. Wobec kolejnych 19 państw, w tym Zambii i Zimbabwe, obowiązują częściowe ograniczenia. Uczestniczki konkursu zaczęły przybywać do Portoryko na rejestrację 8 listopada, a finał zaplanowano na 24 listopada.

Czytaj nas na